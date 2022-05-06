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CNN узнал о передаче Киеву данных США о местоположении крейсера «Москва»

По данным источников CNN, Вашингтон по запросу Киева предоставил данные о местоположении крейсера незадолго до того, как на корабле начался пожар. При этом США точно не знали, как именно Украина воспользуется разведданными *
Гвардейский ракетный крейсер &laquo;Москва&raquo; &nbsp;
Гвардейский ракетный крейсер «Москва»   (Фото: Иван Родионов / РИА Новости)

Соединенные Штаты предоставили Украине разведданные о местоположении крейсера «Москва» незадолго до того, как на корабле начался пожар, сообщает CNN со ссылкой на источники.

По данным телеканала, украинские военные, заметив военный корабль в Черном море, сверились со своими американскими коллегами, которые подтвердили цель и предоставили точные данные о местоположении крейсера. Спустя некоторое время на «Москве» начался пожар и корабль затонул, уточняет CNN.

При этом источники телеканала подчеркивают, что США точно не знали, как именно Киев воспользуется разведданными.

Минобороны сообщило об одном погибшем на крейсере «Москва» и 27 пропавших
Политика
Фото:Минобороны РФ

В ночь на 14 апреля Минобороны сообщило о пожаре на крейсере «Москва». Из-за возгорания на борту сдетонировал боезапас, позже пожар был локализован, а взрывы прекратились, сообщали в министерстве. Там также заявляли, что крейсер получил серьезные повреждения, а экипаж «Москвы» был эвакуирован.

Поздним вечером того же дня министерство сообщило, что крейсер в результате полученных повреждений корпуса и в «условиях штормового волнения моря» затонул во время буксировки.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

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От Буша до пожара: история крейсера «Москва». Фотогалерея
Фотогалерея 

22 апреля Минобороны сообщило об одном погибшем и 27 пропавших без вести в результате инцидента на крейсере «Москва». «В ходе борьбы за живучесть корабля погиб один военнослужащий, еще 27 членов экипажа пропали без вести. Остальные 396 членов экипажа были эвакуированы с крейсера на находившиеся в районе корабли Черноморского флота и доставлены в Севастополь», — указали в ведомстве. Погибшем оказался мичман Иван Вахрушев, с ним уже простились в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Флагманский крейсер Черноморского флота был заложен на стапеле Николаевского судостроительного завода в 1976 году с изначальным названием «Слава». В 1979 году он был спущен на воду. В 1999-м «Москву» перебазировали в Севастополь. В 2008 году крейсер участвовал в операции России в Южной Осетии, нацеленной на «принуждение грузинских властей к миру», а с сентября 2015-го по январь 2016 года осуществлял прикрытие с морского направления авиабазы российских ВКС Хмеймим в Сирии.

Опрошенные РБК эксперты говорили, что выход крейсера из строя вряд ли окажет влияние на ход спецоперации на Украине. В ходе операции «Москва» главным образом предоставляла информацию, полученную с помощью радарной системы крейсера, сказал специалист по ВМФ Илья Крамник. Эксперт Российского совета по международным делам Василий Кашин уточнял, что крейсер давно устарел и незадолго до начала спецоперации решался вопрос о его списании.

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Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Черное море Крейсер "Москва" США Военная операция на Украине обмен разведданными
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