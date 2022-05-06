Вильфанд предупредил о необходимости разгона облаков в Москве 9 мая

По словам научного руководителя Гидрометцентра, 9 мая в столице ожидается облачная и дождливая погода

В Москве в День Победы 9 мая прогнозируется облачная и дождливая погода, потребуются «активные воздействия», чтобы улучшить погодные условия для проведения парада. Об этом ТАСС заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Погода прогнозируется неустойчивая — облачно, временами дождь, ветер северо-западный. В этот день потребуются активные воздействия на погоду», — сказал он.

Ранее Вильфанд говорил, что резкое похолодание на 7-8 градусов придет в Москву 9 мая. Температурный фон днем, по его словам, будет в диапазоне 7-12 градусов тепла.

В параде Победы в Москве 9 мая в этом году примут участие 11 тыс. военных, 131 боевая машина, 77 самолетов и вертолетов, сообщали в пресс-службе Минобороны. Ожидается, что экипажи авиагрупп «Стрижи» и «Русские витязи» покажут воздушное построение под названием «Кубинский бриллиант», а экипажи штурмовиков Су-25 раскрасят небо над Красной площадью в цвета триколора.

«Летчики истребителей МиГ-29СМТ в поддержку российских военнослужащих — участников специальной военной операции на Украине — выстроятся в порядковый строй в виде буквы Z», — заявили в военном ведомстве.

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В то же время участие зарубежных лидеров в параде в этом году не планируется, говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «На День Победы мы никого не приглашали из зарубежных лидеров. Дело в том, что это не юбилейная дата», — пояснял он.

