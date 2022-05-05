Синоптики предупредили москвичей об аномальном холоде и дожде 9 мая

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Днем 9 мая в Москве ожидаются холод и дождь, утром местами может пройти мокрый снег, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Из-за сплошной облачности и кратковременного ухудшения видимости, а также возможного обледенения на высоте воздушную часть парада Победы могут отменить.

«Не исключено, что атмосферный процесс пойдет быстрее, атмосферный фронт проскочит раньше, и тогда погода не будет такой сложной. Остается надежда и на искусственную модификацию атмосферы с рассеиванием реагентами полей облачности и осадков с помощью самолетов-лабораторий», — заявил Тишковец, отметив, что в ожидаемой ситуации эффективность подобного управления климатом оценивается как невысокая.

Из-за холодного атмосферного фронта температура в День Победы в Москве будет аномально низкой: под утро воздух в столице остынет до плюс 3–5 градусов, а в Подмосковье — до плюс 1–6; днем в городе ожидается 8–10 градусов тепла, а в области — плюс 6–11, что ниже климатической нормы на 7–9 градусов.

В Москве также ожидается порывистый северный ветер скоростью 5–10 м/с, что, как пояснил эксперт, понизит восприятие температуры еще минимум на 2–3 градуса. Атмосферное давление в столице будет расти и составит 752 мм рт. ст.

Ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала РБК, что накануне Дня Победы воздух в Москве прогреется до плюс 15–17, ночь на 9 мая тоже будет довольно теплой. Но в сам праздничный день москвичей ждет снижение температуры до плюс 11–13, что ниже климатической нормы на 2–3 градуса.

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«В ночь на 9 мая и во второй половине дня могут быть заряды дождя. <...> Так что без зонтиков 9 мая из дома лучше не выходить», — посоветовала синоптик.

Ночью на 10 мая ожидается 2–7 градусов тепла, без осадков, а днем воздух прогреется до плюс 11–16 градусов, сообщила Позднякова.

4 мая научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о ночных заморозках в ближайшие дни в европейской части России. «Май везде будет изменчивым. Нельзя считать, что весна пришла и теперь все время будет только тепло», — указал он.

В параде Победы в Москве примут участие около 130 единиц техники, сообщили в Минобороны. Ожидается, что экипажи авиагрупп «Стрижи» и «Русские витязи» покажут воздушное построение под названием «Кубинский бриллиант», а экипажи штурмовиков Су-25 раскрасят небо над Красной площадью в цвета триколора.

«Летчики истребителей МиГ-29СМТ в поддержку российских военнослужащих — участников специальной военной операции на Украине — выстроятся в порядковый строй в виде буквы Z», — заявили в Минобороны.