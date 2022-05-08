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В Москве перекроют движение транспорта из-за парада Победы 9 мая

Движение автомобилей на разных участках будет перекрыто с 5:00 вплоть до окончания праздничных мероприятий. В частности, автомобили не смогут проехать по улицам Новый Арбат, Моховая, Тверская и Охотный Ряд
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Власти Москвы ограничат движение транспорта по отдельным улицам в центре города из-за проведения парада Победы на Красной площади 9 мая, говорится в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.

Так, с 5:30 до 8:00 9 мая перекроют движение на Садовом кольце (от Таганского тоннеля до проспекта Мира и далее до Нового Арбата) в обе стороны, по Волгоградскому проспекту (от улицы Люблинская до улицы Марксистская), улице Марксистской (от Волгоградского проспекта до Таганской площади), а также по Таганской площади, Оружейному переулку, Шоссейному проезду и Проектируемому проезду № 3502.

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Фото:Григорий Дукор / Reuters

С 5:30 и «до окончания мероприятия» не будет движения по Тверской и 1-й Тверской-Ямской улицам (от улицы Моховая до улицы Гашека), Большому Путинковскому переулку, Страстному и Тверскому бульварам, а также по улицам Моховая (от улицы Воздвиженка до улицы Охотный Ряд), Большая Никитская (от Романова переулка до улицы Моховая), по Охотному Ряду, Москворецкой и Кремлевской набережным и другим улицам.

В период с 5:00 и до окончания мероприятия нельзя будет проехать по Ленинградскому проспекту (от Третьего транспортного кольца (ТТК) до 1-й Тверской-Ямской улицы) и воспользоваться транспортной развязкой ТТК с Ленинградским проспектом. С 9:00 до 22:30 будет перекрыта улица Волхонка (от Соймоновского проезда до улицы Ленивка).

Часть перечисленных улиц, а также Новый Арбат, Баррикадную и Воздвиженку закроют с 10:30 вплоть до окончания праздничных мероприятий. С 17:00 до 22:30 нельзя будет проехать через площадь Тверская Застава между Тверским путепроводом и улицей Грузинский Вал.

Несколько карт с информацией о перекрытиях опубликовал в Telegram-канале дептранс Москвы. В департаменте сообщили, что с 21:50 до 22:25 9 мая из-за праздничного салюта будет закрыто движение автомобилей по Москворецкому мосту, Москворецкой улице, площади Васильевский спуск, Москворецкой, Раушской, Кремлевской и Софийской набережным, улицам Варварка и Ильинка. С полным списком ограничений можно ознакомиться в Telegram-канале Госавтоинспекции.

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Власти Москвы традиционно перекрывают движение автомобильного транспорта на период празднования Дня Победы. В этом году отмечается 77-летняя годовщина со дня окончания Второй мировой войны.

Ранее, 5 мая, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил РБК, что 9 мая в Москве пройдет дождь, а погода будет холодной. В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что для того, чтобы провести парад в нормальных условиях, потребуется разгонять облака.

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Теги
Татьяна Зыкина
ГИБДД Москва День Победы парад ограничение движения
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Вильфанд предупредил о необходимости разгона облаков в Москве 9 мая
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