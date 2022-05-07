Как прошла генеральная репетиция парада Победы в Москве. Фоторепортаж

Генеральная репетиция военного парада, который пройдет в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, завершилась на Красной площади в Москве

В репетиции приняли участие 11 тысяч военных. Пешую колонну сформировали из 33 парадных расчетов. В составе механизированной колонны задействовали 131 единицу военной техники. Также в репетиции приняли участие 77 самолетов и вертолетов.

Ранее на Красной площади прошли две ночные тренировки парада — 28 апреля и 4 мая. Авиационную часть также отрабатывали 4 мая.

Как прошла генеральная репетиция — в фоторепортаже РБК.