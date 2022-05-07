Адвокат фигуранта дела Захарченко увидел возможность для его освобождения

Бизнесмен Валерий Маркелов, которого обвинили в даче взятки в особо крупном размере экс-полковнику антикоррупционного главка МВД Дмитрию Захарченко, может выйти на свободу по состоянию здоровья, сообщил РБК его адвокат Александр Гофштейн.

«Решение суда я предсказать не могу, но все медицинские основания для изменения меры пресечения Маркелова имеются, поскольку по результатам медицинского освидетельствования у него выявлено заболевание, препятствующее нахождению под стражей», — заявил Гофштейн.

По информации «Коммерсанта», врачи выявили у Маркелова аденогенный рак поджелудочной железы с метастатическим поражением печени четвертой стадии. Издание пишет, что его могут освободить уже в субботу, 7 мая — с учетом обстоятельств суд решил рассмотрит документы о заболевании Маркелова, не дожидаясь окончания праздников.

Валерий Маркелов — совладелец «Группы компаний 1520», выполнявшей заказы для РЖД, член совета директоров Интерпрогрессбанка и миллиардер. В феврале 2018 года журнал Forbes опубликовал рейтинг «Королей госзаказа», первое место в котором заняли Валерий Маркелов и его партнеры.

Его арестовали в начале октября 2018 года по обвинению в даче взятки Захарченко в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК). В апреле этого года обвинение запросило для него 12 лет лишения свободы.

По версии следствия, Маркелов в ноябре 2007 года — августе 2016 года совершил действия, направленные на дачу взятки Захарченко, в составе организованной группы вместе с Борисом Ушеровичем, Дмитрием Моториным и Иваном Станкевичем. Следствие полагает, что общая сумма взяток 1,5 млрд руб. Ушеровича, Станкевича и Моторина в 2021 году объявили в международный розыск.

Читайте на РБК Pro Pro Как изменить систему мотивации топ-менеджеров в кризис Как изменить систему мотивации топ-менеджеров в кризис Статьи Pro Как новые технологии «украли» харизму Starbucks Как новые технологии «украли» харизму Starbucks Статьи Pro Экс-глава eBay и Hewlett-Packard: «Бежать надо на пожар, а не от пожара» Экс-глава eBay и Hewlett-Packard: «Бежать надо на пожар, а не от пожара» Статьи Pro Китайский Twitch: куда перетекут клиенты рекламодателей на стримах Китайский Twitch: куда перетекут клиенты рекламодателей на стримах Статьи Pro Почему закрылся CNN+ и что будет с другими стриминговыми сервисами Почему закрылся CNN+ и что будет с другими стриминговыми сервисами Статьи Pro x The Economist Почему экономисты и простые люди по-разному оценивают инфляцию Почему экономисты и простые люди по-разному оценивают инфляцию Статьи Pro Какие когнитивные искажения мешают нам в работе с деньгами Какие когнитивные искажения мешают нам в работе с деньгами Статьи Pro Почему импортозамещение ПО в России пойдет путем белорусской креветки Почему импортозамещение ПО в России пойдет путем белорусской креветки Статьи

Захарченко арестовали в сентябре 2016 года. Его преследование началось с единственного эпизода получения взятки 7 млн руб. от бывшего руководителя и совладельца компании «Русинжиниринг» Анатолия Пшегорницкого. Однако затем следователи нашли в квартирах и машинах Захарченко и его родных наличные на сумму около 8,5 млрд руб.

В июне 2019 года суд приговорил Захарченко к 13 годам колонии и штрафу 117 млн руб. Его также лишили государственных наград и на два года запретили занимать руководящие должности в государственных органах. Свою вину Захарченко не признал. Уже после приговора суда следствие сообщило, что нашло подтверждение коррупционного происхождения найденных миллиардов.