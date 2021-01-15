СК сообщил детали нового дела против Захарченко по взяткам на ₽1,4 млрд

Следователи инкриминируют Захарченко новые эпизоды — по их данным, за девять лет экс-полковник МВД получил взяток на 1,4 млрд руб. В обмен на покровительство ему оплачивали проживание в отелях на Красной Поляне, считают в СК

Дмитрий Захарченко (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Главное управление по расследованию особо важных дел СК завершило расследование еще одного уголовного дела в отношении бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко и его сообщников. Их обвиняют в новых эпизодах коррупции и посредничестве при даче взятки.

«По данным следствия, в 2007-2016 годах Дмитрий Захарченко систематически получал взятки от организованной группы, контролировавшей ряд юридических лиц, которые не вели реальную предпринимательскую деятельность, а распоряжались денежными средствами, находившимися на их счетах в банках, путем совершения незаконных банковских операций в своих корыстных интересах», — сообщили в СК.

В группу предпринимателей входили Валерий Маркелов, Борис Ушерович, Иван Станкевич и Дмитрий Моторин. Всем им Захарченко, по версии следствия, оказывал покровительство.

В СК считают, что Захарченко брал взятки не только деньгами. В 2015 году, как установило следствие, взамен за покровительство некий предприниматель «работающий в сфере топливно-энергетического комплекса» оплатил ему проживанию в гостиничных комплексах «Гранд Отель Поляна» и «Поляна 1389 Отель и СПА» на Красной поляне под Сочи. РБК обратился за комментарием в «Гранд Отель Поляна» и «Поляна 1389 Отель и СПА».

Следствие полагает, что общая сумма взяток, которые Захарченко получил с 2007 по 2016 год, составила 1,5 млрд руб. Предприниматели Борис Ушерович, Иван Станкевич и Дмитрий Моторин объявлены в международный розыск.