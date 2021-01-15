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СК сообщил детали нового дела против Захарченко по взяткам на ₽1,4 млрд

Следователи инкриминируют Захарченко новые эпизоды — по их данным, за девять лет экс-полковник МВД получил взяток на 1,4 млрд руб. В обмен на покровительство ему оплачивали проживание в отелях на Красной Поляне, считают в СК
Дмитрий Захарченко
Дмитрий Захарченко (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Главное управление по расследованию особо важных дел СК завершило расследование еще одного уголовного дела в отношении бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко и его сообщников. Их обвиняют в новых эпизодах коррупции и посредничестве при даче взятки.

«По данным следствия, в 2007-2016 годах Дмитрий Захарченко систематически получал взятки от организованной группы, контролировавшей ряд юридических лиц, которые не вели реальную предпринимательскую деятельность, а распоряжались денежными средствами, находившимися на их счетах в банках, путем совершения незаконных банковских операций в своих корыстных интересах», — сообщили в СК.

В группу предпринимателей входили Валерий Маркелов, Борис Ушерович, Иван Станкевич и Дмитрий Моторин. Всем им Захарченко, по версии следствия, оказывал покровительство.

В СК считают, что Захарченко брал взятки не только деньгами. В 2015 году, как установило следствие, взамен за покровительство некий предприниматель «работающий в сфере топливно-энергетического комплекса» оплатил ему проживанию в гостиничных комплексах «Гранд Отель Поляна» и «Поляна 1389 Отель и СПА» на Красной поляне под Сочи. РБК обратился за комментарием в «Гранд Отель Поляна» и «Поляна 1389 Отель и СПА».

Следствие полагает, что общая сумма взяток, которые Захарченко получил с 2007 по 2016 год, составила 1,5 млрд руб. Предприниматели Борис Ушерович, Иван Станкевич и Дмитрий Моторин объявлены в международный розыск.

«Нацпроектстрой» оценит риски СП с «1520» из-за дела Захарченко
Бизнес
Фото:1520.ru / Facebook

О новых обвинениях против Захарченко стало известно в феврале 2020 года. Фигурантами дела стали предприниматель Дмитрий Моторин, совладелец группы компаний «1520» Борис Ушерович и член совета директоров банка «Новое время» Иван Станкевич.

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Группа компаний «1520» занимается проектированием и строительством железных дорог. В 2018 году эта компания возглавила список «королей госзаказа» по версии Forbes. Члена совета директоров «Росжелдорпроекта» и совладельца группы компаний «1520» (28,33%) Валерия Маркелова по делу Захарченко арестовали еще в 2018 году.

«Короля госзаказа» заподозрили в «астрономической» взятке Захарченко
Общество

Дмитрий Захарченко был арестован в 2016 году, его заподозрили в получении взятки в 7 млн руб. При обыске у его семьи нашли наличные в разной валюте на сумму порядка 8,5 млрд руб. Суммы наличных, изъятых у Захарченко и членов его семьи, составили 374,809 млн руб., €2,076 млн и $124,274 млн. Во время эксперимента в 2017 году сотрудникам РБК потребовалось 39 часов и 40 минут, чтобы пересчитать с помощью счетной машинки аналогичную сумму средств. В июне 2019 года суд приговорил Захарченко к 13 годам колонии и штрафу 117 млн руб. Позднее срок ему смягчили на полгода.

Автор
Георгий Тадтаев
При участии
Евгения Лебедева
Дмитрий Захарченко взятки Следственный комитет
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