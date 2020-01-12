СК нашел подтверждение коррупционного происхождения миллиардов Захарченко

Дмитрий Захарченко (Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости)

Следственные органы обладают доказательствами того, что 8 млрд руб, найденные в квартире осужденного экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, имеют коррупционное происхождение. Об этом в интервью «Коммерсантъ» заявил заместитель председателя Следственного комитета Игорь Краснов.

По его словам, несмотря на то, что в отношении Захарченко уже вынесен обвинительный приговор, следствие продолжает работу по выявлению совершенных им преступлений. В частности, как отметил Краснов, устанавливается происхождение найденных в квартире бывшего полковника денег. «Собранные доказательства позволяют сделать вывод, что эти деньги могли быть получены бывшим полковником в результате совершения коррупционных преступлений», — сказал он.

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