Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 апреля
EUR ЦБ: 75,31 (-0,61) Инвестиции, 29 апр, 08:02
Курс доллара на 29 апреля
USD ЦБ: 72,3 (-0,58) Инвестиции, 29 апр, 08:02
Король такси или поисковик: каким видится будущее «Яндекса» Pro, 12:26
Reuters узнал, что ЕС разрешит Венгрии и Словакии импорт российской нефти Политика, 12:21
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 12:18
Законно ли копаться в прошлом кандидата и проводить психологические тесты Pro, 12:09
Губернатор объяснил звуки взрывов в Белгородской области Общество, 12:05
Почему люди реагируют на стресс по-разному Социальная экономика, 12:00
Макдэвид стал лучшим бомбардиром чемпионата НХЛ и повторил достижение Хоу Спорт, 11:57
Жамнов заявил о пропуске матчей с Белоруссией по согласованию с ФХР Спорт, 11:50
Минобороны заявило, что военные сбили украинский МиГ-29 около Славянска Политика, 11:47
Без права на зарплату: на что живут россияне, ухаживающие за инвалидами Партнерский проект, 11:42
Посла России вызвали в израильский МИД после заявлений Лаврова о Гитлере Политика, 11:36
Медведев заявил, что Украина «садится на шею» Европе Политика, 11:19
Полиция задержала почти 200 участников протестов в Ереване Политика, 11:14
В «Вашингтоне» сообщили о восстановлении Овечкина перед плей-офф НХЛ Спорт, 11:10
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Общество ,  
0 

Губернатор объяснил звуки взрывов в Белгородской области

Фото:vvgladkov / Telegram Фото:vvgladkov / Telegram Фото:vvgladkov / Telegram Фото:vvgladkov / Telegram Фото:vvgladkov / Telegram Фото:vvgladkov / Telegram

Звуки взрывов в Белгородской области ночью 2 мая исходили от работы военной авиации России, которая выполняла боевые задачи в рамках операции на Украине. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Хотел развеять опасения жителей области, что к нам кто-то или что-то залетело с территории Украины. Это не так. Выполнялись боевые задачи нашей военной авиацией в рамках специальной военной операции», — написал Гладков и добавил, что безопасности жителей ничего не угрожало.

В 2:42 мск он сообщил, что 30 минут назад проснулся от «двух сильных разрывов». В соцсетях появились кадры со вспышками в небе.

Губернатор сообщил о «двух сильных разрывах» в Белгородской области
Политика
Вячеслав Гладков

Гладков также рассказал, что в результате вчерашнего пожара в Яковлевском городском округе Белгородской области пострадало семь домовладений, два из них полностью сгорело.

Он показал фото, на которых видны дома с выбитыми окнами и разрушенными крышами. По словам Гладкова, после следственных мероприятий 4 мая подрядчик начнет работы по восстановлению построек. Скот перевезут на соседнюю ферму.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: 20th Century Fox Film Corporation Опасные формулировки: за какие слова работодатель может быть оштрафован
Инструкции
Pro
Делистинг российских компаний с иностранных бирж: как это влияет на акции
Статьи
Pro x The Economist
Фото: Scott Nelson / Getty Images Масло или пушки: как увеличение оборонных расходов влияет на экономики
Статьи
Pro
Как бухгалтер создал крупнейший в Индии банк для бедных ценой $6 млрд
Статьи
Pro
Кого и как будут наказывать за исполнение западных санкций
Статьи
Pro
Три шага, как вывести компанию из кризиса
Статьи
Pro
Федор Овчинников, основатель &laquo;Додо Пиццы&raquo; Как пережить кризис: советы Игоря Рыбакова, Федора Овчинникова и других
Статьи
Pro
Работает ли аргумент «недружественная страна» в споре за зарубежный бренд
Статьи

Пострадавшие жители округа поселились у родственников, написал губернатор. Четыре человека находятся в пункте временного размещения.

Фото:vvgladkov / Telegram Фото:vvgladkov / Telegram Фото:vvgladkov / Telegram Фото:vvgladkov / Telegram Фото:vvgladkov / Telegram Фото:vvgladkov / Telegram

Белгородский губернатор сообщил о последствиях пожара на военном объекте
Политика
Вячеслав Гладков

Днем 1 мая Гладков сообщил о пожаре на территории объекта Министерства обороны на границе Борисовского и Белгородского районов, а также Яковлевского городского округа. При этом местные жители писали в соцсетях о звуке, похожем на взрыв.

Пожар локализовали к 19:15 мск. Местный житель получил легкое ранение, говорил Гладков.

Белгородская область на юге и западе граничит с Харьковской и Сумской областями Украины.В течение последних недель власти региона не раз сообщали об обстрелах населенных пунктов со стороны Украины. По словам Гладкова, обстрелам подвергались села Нехотеевка, Журавлевка, Головчино.

Материалы к статье
Теги
Белгородская область Вячеслав Гладков пожары Минобороны взрывы
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Материалы по теме
Белгородский губернатор сообщил о пожаре на территории объекта Минобороны
Политика
Губернатор сообщил о «двух сильных разрывах» в Белгородской области
Политика
Белгородский губернатор сообщил о последствиях пожара на военном объекте
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter