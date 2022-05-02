Губернатор объяснил звуки взрывов в Белгородской области
Звуки взрывов в Белгородской области ночью 2 мая исходили от работы военной авиации России, которая выполняла боевые задачи в рамках операции на Украине. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Хотел развеять опасения жителей области, что к нам кто-то или что-то залетело с территории Украины. Это не так. Выполнялись боевые задачи нашей военной авиацией в рамках специальной военной операции», — написал Гладков и добавил, что безопасности жителей ничего не угрожало.
В 2:42 мск он сообщил, что 30 минут назад проснулся от «двух сильных разрывов». В соцсетях появились кадры со вспышками в небе.
Гладков также рассказал, что в результате вчерашнего пожара в Яковлевском городском округе Белгородской области пострадало семь домовладений, два из них полностью сгорело.
Он показал фото, на которых видны дома с выбитыми окнами и разрушенными крышами. По словам Гладкова, после следственных мероприятий 4 мая подрядчик начнет работы по восстановлению построек. Скот перевезут на соседнюю ферму.
Пострадавшие жители округа поселились у родственников, написал губернатор. Четыре человека находятся в пункте временного размещения.
Днем 1 мая Гладков сообщил о пожаре на территории объекта Министерства обороны на границе Борисовского и Белгородского районов, а также Яковлевского городского округа. При этом местные жители писали в соцсетях о звуке, похожем на взрыв.
Пожар локализовали к 19:15 мск. Местный житель получил легкое ранение, говорил Гладков.
Белгородская область на юге и западе граничит с Харьковской и Сумской областями Украины.В течение последних недель власти региона не раз сообщали об обстрелах населенных пунктов со стороны Украины. По словам Гладкова, обстрелам подвергались села Нехотеевка, Журавлевка, Головчино.