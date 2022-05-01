Белгородский губернатор сообщил о пожаре на территории объекта Минобороны
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram, что на территории объекта Минобороны в регионе — на границе Борисовского и Белгородского районов и Яковлевского городского округа — произошел пожар.
«Все оперативные службы работают на месте, принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности», — написал он, пообещав представить подробности позже.
По словам Гладкова, пострадал местный житель, он получил легкое ранение. На место происшествия приехали сотрудники МЧС, замглавы региона Константин Полежаев и глава округа Олег Медведев.
Baza ранее написала, что в районе села Томаровка под Белгородом был виден столб белого дыма. Местные жители выкладывали в соцсетях фото и видео с места происшествия и сообщали о звуке, похожем на взрыв. О взрыве в Белгородской области также пишет НТВ. Telegram-канал «Подъем» передает, что полиция перекрыла проезд по мосту в районе ЧП.
Белгородская область на юге и западе граничит с Харьковской и Сумской областями Украины. Власти региона в течение последних недель раз сообщали об обстрелах населенных пунктов со стороны Украины. По словам Гладкова, обстрелам подвергались села Нехотеевка, Журавлевка, Головчино.
Вечером 28 апреля в области недалеко от украинской границы сработала система противовоздушной обороны, «РИА Новости» сообщало о взрыве. За несколько часов до этого система ПВО сработала над Белгородом.