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Губернатор сообщил о «двух сильных разрывах» в Белгородской области

Гладков сообщил, что проснулся от двух «разрывов» и пообещал постараться опубликовать полную информацию утром. Он отметил, что никто не пострадал, разрушений нет
Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о «двух сильных разрывах», пообещав предоставить полную информацию утром. Об этом он написал в Telegram.

«30 минут назад проснулся от двух сильных разрывов. По информации оперативного штаба, повреждений и разрушений нет. Пострадавших нет. Уже появились в социальных сетях кадры о вспышках в небе», — написал белгородский губернатор.

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Сообщество «Белгород Новости» во «ВКонтакте» опубликовало видеозапись, которое, как утверждает автор кадров, было снято на востоке города. Видео длится несколько секунд, на нем слышен звук взрыва.

Сообщество «Белгород — это интересно» во «ВКонтакте» опубликовало три видеозаписи. На кадрах видны два светящихся шара, которые движутся по восходящей траектории, затем они пропадают.

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Фото:СК РФ

В середине прошлой недели, 27 апреля, Гладков также сообщил ночью, что проснулся «от громкого звука, похожего на взрыв». Он добавил, что позднее прогремели еще три взрыва. «Пока ни одна дежурная служба города и области не находит причину этого звука. Поиск продолжается, результаты сразу сообщу», — добавил губернатор.

Днем позднее, 28 апреля, в пресс-службе правительства Белгородской области сообщили, что сработала ПВО. Местные жители опубликовали в соцсетях кадры со вспышками в небе.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Белгородская область Вячеслав Гладков Белгород
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