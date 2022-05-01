Белгородский губернатор сообщил о локализации пожара на военном объекте
Пожар на территории одного из объектов Министерства обороны России в Белгородской области локализован. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«По докладу оперативных служб, пожар локализован, начинаем заниматься ликвидацией последствий», — написал Гладков.
По его словам, завтра рабочая группа оценит ущерб и последствия произошедшего.
О пожаре на территории одного из объектов министерства обороны России, который находится на границе Борисовского и Белгородского районов и Яковлевского городского округа, губернатор сообщил днем 1 мая.
Позднее Гладков рассказал, что в результате пожара были повреждены семь домов, один человек пострадал. Раненому оказывается вся необходимая медицинская помощь. Остальные жители находятся в безопасном месте, отмечал глава региона.
Белгородская область на юге и западе граничит с Харьковской и Сумской областями Украины. Власти региона в течение последних недель несколько раз сообщали об обстрелах населенных пунктов со стороны Украины.