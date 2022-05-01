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Военная операция на Украине ,  
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Белгородский губернатор сообщил о последствиях пожара на военном объекте

Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков (Фото: Антон Вергун / РИА Новости)

В результате пожара на территории одного из объектов Министерства обороны России в Белгородской области были повреждены семь домов. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«7 домов повреждено с различной степенью разрушений. Максимально быстро приступим к их восстановлению. Средства имеются в полном объеме», — сообщил губернатор.

Белгородский губернатор сообщил о пожаре на территории объекта Минобороны
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По словам Гладкова, на пожаре также пострадал один «житель хутора». Раненому оказывается вся необходимая медицинская помощь. Остальные жители находятся в безопасном месте, добавил глава региона.

Пожар произошел на военном объекте, который находится на границе Борисовского и Белгородского районов и Яковлевского городского округа, сообщал ранее губернатор.

Белгородская область на юге и западе граничит с Харьковской и Сумской областями Украины. Власти региона в течение последних недель несколько раз сообщали об обстрелах населенных пунктов со стороны Украины.

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Белгородская область Минобороны Вячеслав Гладков
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