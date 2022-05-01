Белгородский губернатор сообщил о раненом при пожаре на военном объекте
В результате пожара на территории объекта Министерства обороны в Белгородской области пострадал один человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Есть информация об одном пострадавшем среди местных жителей. Ранение легкое, жизни ничего не угрожает. Оказывается вся необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.
Глава региона отметил, что на месте происшествия работают подразделения МЧС, его заместитель Константин Полежаев и глава округа Олег Медведев.
Территория, на которой произошел пожар, находится на границе Борисовского и Белгородского районов и Яковлевского городского округа, сообщал ранее губернатор.
Как писала Baza, в районе села Томаровка под Белгородом был виден столб белого дыма. Местные жители выкладывали в соцсетях фото и видео с места происшествия и сообщали о звуке, похожем на взрыв. О взрыве в Белгородской области также пишет НТВ.
Белгородская область на юге и западе граничит с Харьковской и Сумской областями Украины. Власти региона в течение последних недель несколько раз сообщали об обстрелах населенных пунктов со стороны Украины. По словам Гладкова, обстрелам подвергались села Нехотеевка, Журавлевка, Головчино.