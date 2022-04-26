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Президент Молдавии соберет Совбез после взрывов в Приднестровье

В Приднестровье из-за взрывов оказались повреждены антенны радиотелецентра, транслирующие российское радио. Накануне в Тирасполе обстреляли здание Министерства госбезопасности
Майя Санду
Майя Санду (Фото: Olivier Douliery / Reuters)

Президент Молдавии Майя Санду проведет заседание совета безопасности страны после взрывов и обстрелов в Приднестровье, произошедших в последние дни. Об этом сообщается на сайте главы государства.

«Майя Санду созывает сегодня заседание Высшего совета безопасности в связи с инцидентами в Приднестровском регионе», — говорится в сообщении.

Утром 26 апреля в приднестровском поселке Маяк произошли взрывы. В результате из строя были выведены «две самые мощные антенны» радиотелецентра, они транслировали российское радио, рассказали в МВД непризнанной республики.

Пушилин призвал учесть Приднестровье при следующих этапах спецоперации
Политика
Денис Пушилин

Накануне в Тирасполе обстреляли из гранатомета здание Министерства госбезопасности, произошли взрывы.

Приднестровье граничит с Украиной, где проходит специальная военная операция России. В непризнанной республике с момента окончания активной фазы приднестровского конфликта, начавшегося в годы распада Советского Союза, находятся российские миротворческие силы. Приднестровская Молдавская Республика (ПМР) заявила об отделении от Молдавии в 1990 году, до 1992 года там шли боевые действия, которые закончились с подписанием соглашения «О принципах урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдовы».

22 апреля заместитель командующего войсками ЦВО по военно-политической работе генерал-майор Рустам Миннекаев заявил, что российские военные в ходе второй фазы спецоперации на Украине планируют взять под контроль Донбасс и Южную Украину. Контроль над югом Украины обеспечит еще один коридор в Приднестровье, где «отмечаются факты притеснения русскоязычного населения», отметил Миннекаев. В МИДе накануне заявили, что не видят предпосылок для эскалации в Приднестровье и выступают за мирное урегулирование.

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Теги
Юлия Выродова Юлия Выродова
президент Молдавии Совбез Майя Санду Приднестровье
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