Кулеба назвал Украину странной и ни к чему не готовой страной

Дмитрий Кулеба (Фото: dmytro.kuleba / Facebook)

Украина представляет из себя «странное государство», которое никогда ни к чему не готово, однако способно справиться с вызовами. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию «Новое время».

«Украина — странное государство. Она ни к чему никогда не готова, но так или иначе всегда способна справиться с тем или иным вызовом», — сказал он.

Кулеба добавил, что в каждом органе государственной власти на Украине должен существовать план по деоккупации Крыма, а также того, «что мы будем делать, когда деоккупация начнется».

По его словам, за последний год Украина стала гораздо более «подготовленной к деоккупации полуострова», чем была в течение всех предыдущих семи лет.

«Демилитаризовать Крым пока и, боюсь, до конца оккупации, будет невозможно, потому что Россия сознательно превратила Крым в военную базу, от которой пытается всех отпугнуть. В Черном море нам нужны новые совместные усилия. Иначе Черное море будет так же потеряно, как и Азовское», — заключил глава МИДа.