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Кулеба назвал Украину странной и ни к чему не готовой страной

Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба (Фото: dmytro.kuleba / Facebook)

Украина представляет из себя «странное государство», которое никогда ни к чему не готово, однако способно справиться с вызовами. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию «Новое время».

«Украина — странное государство. Она ни к чему никогда не готова, но так или иначе всегда способна справиться с тем или иным вызовом», — сказал он.

Кулеба добавил, что в каждом органе государственной власти на Украине должен существовать план по деоккупации Крыма, а также того, «что мы будем делать, когда деоккупация начнется».

По его словам, за последний год Украина стала гораздо более «подготовленной к деоккупации полуострова», чем была в течение всех предыдущих семи лет.

«Демилитаризовать Крым пока и, боюсь, до конца оккупации, будет невозможно, потому что Россия сознательно превратила Крым в военную базу, от которой пытается всех отпугнуть. В Черном море нам нужны новые совместные усилия. Иначе Черное море будет так же потеряно, как и Азовское», — заключил глава МИДа.

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В августе прошлого года президент Украины заявил, что нужно создать международную площадку для обсуждения возвращения Крыма Украине. Позже Дмитрий Кулеба уточнил, что в 2021 году Киев организует международную «Крымскую платформу». Работа площадки должна начаться с инаугурационного саммита 23 августа — накануне тридцатой годовщины Дня независимости Украины.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров называл «платформу» «очередным шабашем», на котором «Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти».

Крым вошел в состав России весной 2014 года по результатам референдума, на котором большинство крымчан проголосовали за его присоединение. В Киеве и большинстве стран мира не признали его итоги. В Москве считают вопрос Крыма исторически закрытым.

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