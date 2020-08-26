Зеленский заявил о необходимости создания площадки для обсуждения Крыма

Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о необходимости создания серьезной и эффективной площадки для обсуждения возвращения Крыма. Об этом он сказал в интервью телеканалу Euronews.

«Нет серьезной и эффективной площадки для обсуждения этого вопроса, кроме наших международных переговоров и договоренностей с нашими зарубежными партнерами, которые привели к санкциям и давлению на Россию за незаконную аннексию Крыма», — сказал президент. Зеленский рассказал, что пытался обсуждать ситуацию с полуостровом в «нормандском формате», но «никто не хочет говорить о Крыме, тем более Россия».

В июле Зеленский заявил, что украинцы никогда не простят аннексию Крыма. «Мы, украинцы, никогда не простим тех, кто аннексировал у нас Крым. И никогда не простим тех, кто не позволил украинским морякам помешать этому», — сказал он.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором большинство жителей полуострова выступили за присоединение к России. Его итоги не признали большинство стран мира, в том числе Украина, США и страны Евросоюза. Они называют действия российских властей «аннексией». Киев называет полуостров «временно оккупированной территорией». Москва неоднократно говорила, что вопрос о принадлежности Крыма для российской стороны закрыт. Российский постпред при ООН Василий Небензя отмечал, что к референдуму в Крыму привели события в Киеве.