Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК КомпанииЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Здоровье
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 20 августа
USD ЦБ: 74,15 (+0,69) Инвестиции, 14:09
Курс евро на 20 августа
EUR ЦБ: 86,62 (+0,49) Инвестиции, 14:09
Призер Олимпиады оценила отказ в визе США словами «чуда не произошло» Спорт, 14:39 Как решить проблему закрывающих документов для командировок РБК и Smartway, 14:38 Toyota сократит производство машин на 40% из-за нехватки компонентов Авто, 14:33 Тимановская рассказала об угрозах, гражданстве и запретах в Минске. Видео Спорт, 14:28 Россияне предпочли алкоголю другие способы борьбы с одиночеством Общество, 14:25 Зеленский заявил, что украинскую власть в Крыму «примут с радостью» Политика, 14:18 Боррель спрогнозировал признание «Талибана» Россией и Китаем Политика, 14:04 «Газпром» спрогнозировал поставки газа по Nord Stream 2 в 2021 году Бизнес, 14:02 Как обуздать ход времени. Тест РБК и группа «Самолет», 13:58 «Сила собаки» с Камбербэтчем станет хедлайнером Лондонского фестиваля BFI Стиль, 13:57 Евросоюз признал выданные на Украине сертификаты о вакцинации Политика, 13:51 Международная федерация не нашла нарушений в судействе Авериной в Токио Спорт, 13:45 Рекордсменка России по золоту Олимпиад стала кандидатом в комиссию WADA Спорт, 13:38 Как партнеры могут испортить брендам запуск продаж на маркетплейсах Pro, 13:32
Политика ,  
0 

Зеленский заявил, что украинскую власть в Крыму «примут с радостью»

Вернуть территорию Крыма под контроль Украины пока сложнее, чем «завоевать мозги» жителей полуострова. Такое мнение выразил украинский президент Владимир Зеленский в интервью украинским журналистам из Крыма во время рабочей поездки главы государства на остров Змеиный.

По его словам, жители Крыма видят разницу между тем, что было до присоединения полуострова к России, и тем, что стало после. Было 3 млн украинцев, которые приезжали в Крым каждое лето, напомнил Зеленский.

«Я уверен, никаких ментальных изменений не надо будет делать — с радостью будут принимать украинскую власть в Крыму. Даже те, кто в душе еще с октябрятским значком, все равно будут радоваться. Потому что с Украиной в Крым вернется жизнь», — подчеркнул он.

Зеленский заявил, что Крым никогда не будет российской территорией
Политика

Ранее Зеленский заявил, что Крым никогда не станет российской территорией, а «оккупанты» не будут любить полуостров, как украинцы. По его словам, у граждан Украины с этим местом связаны особые воспоминания из детства.

Позднее он заверил, что Россия в будущем пожалеет о шагах, предпринятых в отношении Крыма, поскольку полуостров был первым шагом к разрыву между Москвой и Киевом.

В ответ на слова президента Украины о том, что Крым никогда не будет российским, министр обороны России Сергей Шойгу ответил анекдотом об одесском фонтане. Он подчеркнул, что украинские лидеры сменяются, а крымский полуостров «всегда был, есть и будет российским».

Читайте на РБК Pro
Основатель «Википедии»: «Да, я не миллиардер, и что?» Какие хитрости легендарных мошенников пригодятся вам во время переговоров На рынке полупроводников — безумный ажиотаж. За какими акциями следить Morningstar предостерегает от покупки этих 12 акций США. Полный список

Крым вошел в состав России по итогам референдума 2014 года, когда присоединение поддержало большинство жителей полуострова. Страны Запада и Украина не признают результаты голосования и считают полуостров оккупированной территорией. Москва не раз называла вопрос принадлежности Крыма окончательно закрытым.

Владимир Зеленский Крым жители
Материалы по теме
Аксенов посоветовал Зеленскому не рассчитывать на квартиру в Крыму
Политика
Власти Крыма призвали Украину возместить ущерб за разорение полуострова
Политика
В Думе ответили на заявление Лукашенко об условии признания Крыма
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter