Зеленский заявил, что украинскую власть в Крыму «примут с радостью»

Вернуть территорию Крыма под контроль Украины пока сложнее, чем «завоевать мозги» жителей полуострова. Такое мнение выразил украинский президент Владимир Зеленский в интервью украинским журналистам из Крыма во время рабочей поездки главы государства на остров Змеиный.

По его словам, жители Крыма видят разницу между тем, что было до присоединения полуострова к России, и тем, что стало после. Было 3 млн украинцев, которые приезжали в Крым каждое лето, напомнил Зеленский.

«Я уверен, никаких ментальных изменений не надо будет делать — с радостью будут принимать украинскую власть в Крыму. Даже те, кто в душе еще с октябрятским значком, все равно будут радоваться. Потому что с Украиной в Крым вернется жизнь», — подчеркнул он.

Ранее Зеленский заявил, что Крым никогда не станет российской территорией, а «оккупанты» не будут любить полуостров, как украинцы. По его словам, у граждан Украины с этим местом связаны особые воспоминания из детства.