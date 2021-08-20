Центры «Мои документы» в Москве вновь начали принимать без записи
Московские центры «Мои документы» с 20 августа вернулись к обычному режиму работы, предварительная запись на получение услуги отменена, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
«Такое решение было принято из-за стабилизации эпидемиологический обстановки в Москве», — говорится в пояснении.
Жители, которые уже оформили предварительную запись для получения услуги, могут прийти к назначенному часу или в любое удобное для них время.
При посещении центров «Мои документы» нужно носить маски и соблюдать социальную дистанцию, напомнили в мэрии.