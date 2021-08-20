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Центры «Мои документы» в Москве вновь начали принимать без записи

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Московские центры «Мои документы» с 20 августа вернулись к обычному режиму работы, предварительная запись на получение услуги отменена, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Такое решение было принято из-за стабилизации эпидемиологический обстановки в Москве», — говорится в пояснении.

Жители, которые уже оформили предварительную запись для получения услуги, могут прийти к назначенному часу или в любое удобное для них время.

При посещении центров «Мои документы» нужно носить маски и соблюдать социальную дистанцию, напомнили в мэрии.

Центры «Мои документы» в Москве перешли на работу по предварительной записи в середине июня 2021 года из-за осложнения ситуации с заболеваемостью COVID-19.

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Ранее мэр Москвы Сергей Собянин также отменил все ограничения на посещение зоопарков и разрешил посещение объектов, расположенных на открытом воздухе.

Кроме того, мэр отменил обязательный перевод 30% сотрудников на удаленку, хотя и рекомендовал компаниям по возможности сохранить такой режим. По словам Собянина, отмена части ограничений стала возможной благодаря массовой вакцинации — первый компонент вакцины получили уже более 4,5 млн москвичей (по подсчетам РБК в столице обе дозы получили 28,45% от населения).

Согласно данным оперштаба за предыдущий день, Москва является лидером по числу заражений за сутки среди российских регионов. В столице выявили 2142 новых случая, 2 805 человек выздоровели, 54 человека умерли.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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