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Пандемия коронавируса ,  
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Собянин отменил обязательный перевод 30% сотрудников на удаленку

В целом Москва уже вернулась к обычному ритму жизни, отметил Сергей Собянин, однако ряд ограничений все еще остаются в силе. Отмена некоторых из них стала возможной благодаря вакцинации 4,5 млн москвичей, отметил мэр
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В Москве отменили требование об обязательном переводе на удаленный режим работы 30% сотрудников. Об этом говорится в указе мэра Москвы Сергея Собянина.

«Начиная с сегодняшнего дня отменяется обязательное требование о переводе на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников предприятий и организаций, включая работников старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Собянина.

Однако мэрия, отметил Собянин, рекомендует работодателям сохранять удаленные рабочие места, если это не наносит ущерба деятельности компании.

Отменяется также требование измерять температуру сотрудников каждые четыре часа в течение рабочего дня, а также требование каждые 15 дней тестировать на COVID-19 не менее 10% сотрудников.

Тем не менее сохраняется обязанность для компаний и организаций проводить термометрию сотрудников перед началом рабочего дня и запрет допускать к работе сотрудников с признаками ОРВИ.

Отменяются также ограничения на посещение зоопарков, включая расположенные в них крытые павильоны.

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Фото:Евгений Биятов / РИА Новости

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«Вместе с тем многие профилактические меры пока остаются в силе. Мы по-прежнему должны соблюдать социальную дистанцию и масочный режим. Нельзя проводить массовые мероприятия. Сохраняются ограничения на посещение театров, концертов и кино», — пояснил Собянин.

По словам мэра, отмена части ограничений стала возможной благодаря массовой вакцинации — первый компонент вакцины получили уже 4,5 млн москвичей — и другим карантинным мерам. По сравнению с пиковыми показателями июня количество госпитализаций сократилось в два раза, в городе занято меньше 7 тыс. коек для больных COVID, что является минимумом с начала апреля.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Сейчас в Москве ежедневно выявляют около 2 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, что соответствует ситуации конца апреля 2021 года. Абсолютный максимум с начала эпидемии был достигнут 19 июля, когда за день в городе выявили более 9 тыс. новых случаев заражения коронавирусом.

В конце июня в Москве была введена система QR-кодов для посещения кафе и ресторанов, в которых создавались специальные зоны для привитых, где требования социального дистанцирования не действовали. Однако с 19 июля мэрия отменила систему QR-кодов в общепите.

Организациям разрешили самим решать, требовать ли у посетителей QR-коды, а кафе и ресторанам в Москве разрешили работать по ночам. До этого посещать заведения общепита в ночное время могли только те, кто полностью вакцинировался от коронавируса и получил QR-код. Также в столице разрешили работу детских игровых комнат и проведение мероприятий в ночных клубах, барах, на дискотеках и в караоке.

Как меняется число новых случаев заражения Covid-19 в России
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

Авторы
Григорий Набережнов Григорий Набережнов, Владислав Гордеев Владислав Гордеев
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