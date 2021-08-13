Собянин отменил обязательный перевод 30% сотрудников на удаленку

В целом Москва уже вернулась к обычному ритму жизни, отметил Сергей Собянин, однако ряд ограничений все еще остаются в силе. Отмена некоторых из них стала возможной благодаря вакцинации 4,5 млн москвичей, отметил мэр

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В Москве отменили требование об обязательном переводе на удаленный режим работы 30% сотрудников. Об этом говорится в указе мэра Москвы Сергея Собянина.

«Начиная с сегодняшнего дня отменяется обязательное требование о переводе на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников предприятий и организаций, включая работников старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Собянина.

Однако мэрия, отметил Собянин, рекомендует работодателям сохранять удаленные рабочие места, если это не наносит ущерба деятельности компании.

Отменяется также требование измерять температуру сотрудников каждые четыре часа в течение рабочего дня, а также требование каждые 15 дней тестировать на COVID-19 не менее 10% сотрудников.

Тем не менее сохраняется обязанность для компаний и организаций проводить термометрию сотрудников перед началом рабочего дня и запрет допускать к работе сотрудников с признаками ОРВИ.