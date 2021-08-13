Собянин отменил все ограничения на посещение столичных зоопарков

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В Москве отменили все ограничения на посещение зоопарков. Об этом сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

«Отменяются все ограничения на посещение зоопарков, включая расположенные в них крытые павильоны», — говорится в сообщении мэра.

До сих пор в столице действовало ограничение на посещение закрытых павильонов в столичных зоопарках, находиться на их территории можно было только на открытом воздухе.

По словам Собянина, в столице продолжается массовая вакцинация, и после консультаций со специалистами городские власти решили сделать «следующий шаг по смягчению ограничений».