Москва вернулась на первое место по числу заражений COVID за сутки

Накануне больше всего заражений зафиксировали в Санкт-Петербурге, сегодня он уступил Москве. Число выздоровевших по всей России превысило число новых заболевших

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

За прошедшие сутки в России выявили 21 058 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.

Из ранее заболевших в стране за сутки умер 791 человек — вторые сутки подряд этот показатель держится ниже отметки 800.

В Москве выявили 2142 случая заражения, в Санкт-Петербурге — 1563. Накануне, в среду, статистика оперштаба показала 1636 заражений в Петербурге и 1590 — в столице.

Следующие пять регионов по количеству выявленных за сутки случаев COVID: