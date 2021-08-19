Москва вернулась на первое место по числу заражений COVID за сутки

В то же время Москва за сутки показала наименьшие среди российских регионов относительные темпы прироста заболеваемости COVID — 0,14% (высчитывается как доля от всего населения региона). Далее следуют Бурятия и Татарстан — по 0,2% и Республика Алтай — 0,21%.
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что ученые уже создали специальный вариант вакцины «Спутник V» против индийского штамма коронавируса (дельта-варианта). «В холодильнике уже есть сделанная конструкция вакцины», — сообщил он. Гинцбург уточнил, что пока рано говорить о том, насколько эффективной окажется модификация. «Все начали делать вакцину на основе последовательности дельта-штамма, а будет ли она лучше [уже существующих препаратов] против дельта-штамма, априори никто сказать не может», — пояснил он.
Как меняется число новых случаев заражения Covid-19 в России
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i
Правительство России 18 августа сообщило о проведении среди вакцинированных от коронавируса старше 18 лет лотереи с розыгрышем призов по 100 тыс. руб. Лотерея пройдет с 1 сентября по 1 декабря 2021 года на основании данных Единого регистра вакцинированных.
Всего методом случайной компьютерной выборки определят 1 тыс. победителей. Участниками лотереи станут все, кто успел привиться до момента проведения розыгрыша. О выигрыше победителю сообщат через push-уведомления, информация также будет доступна в личном кабинете на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). Кроме того, результаты будут опубликованы на официальном сайте лотереи: «Бонусзаздоровье.рф».
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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом