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Пандемия коронавируса ,  
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Ученые описали способный «взломать» клетки человека механизм коронавируса

Ученые из Калифорнийского университета и Техасского центра передовых вычислений обнаружили новый рецептор, наиболее ответственный за заражение коронавирусом клеток человека. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Chemistry.

Ученые построили более 300 моделей механизма молекулярного «взлома» клетки коронавирусом. Им удалось обнаружить новый механизм действия рецептора гликан N343, который переключает рецептор-связывающий домен (RBD) S-белка в открытое положение, тем самым «раскрывая» шип вируса и заражая человека. RBD — это белковая структура, характерная для вируса SARS-CoV-2.

Если же гликановые «ворота» заблокировать, то это предотвратит проникновение коронавируса в клетку. Таким образом, N343 является стержнем, обеспечивает доступ к рецептору ACE2 клетки-хозяина (этот рецептор является точкой проникновения в клетку для коронавирусов).

Ученые пояснили, что «раскрытие» шипа COVID-19 в теле человека происходит за сотни наносекунд (одна наносекунда — одна миллиардная доля секунды). «Наша работа указывает на ключевую роль гликана N343 в раскрытии шипа и дает новое понимание механизмов вирусной инфекции для данного патогена», — заключили исследователи.

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Фото:Илья Питалев / РИА Новости

Ученые раскрыли механизм заражения клеток коронавирусом более года назад. Именно «шипы» коронавируса, из-за которых он и получил свое название, способны цепляться к клетке и сливаться с ее мембраной, чтобы проникнуть внутрь. Согласно исследованию, на поверхности одного коронавируса может находиться до 40 таких «шипов». Там также пояснили, что обычно «шипы» коронавируса являются целью для антител зараженного организма, однако у COVID-19 «шипы» покрыты молекулами гликанов (полисахаридов) и образуют защитную оболочку, которая скрывает их от антител.

Глава Минздрава Михаил Мурашко говорил, что для прекращения распространения коронавируса будет достаточно коллективного иммунитета на уровне 60% взрослого населения, или 68–69 млн человек. Он также уточнял, что такой иммунитет будет сформирован к сентябрю. По подсчетам РБК, к 20 августа хотя бы один компонент вакцины от COVID получили 40,5 млн россиян, полностью привиты — 32,9 млн человек.

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Источник: JHU
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