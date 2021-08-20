Ученые описали способный «взломать» клетки человека механизм коронавируса

Ученые из Калифорнийского университета и Техасского центра передовых вычислений обнаружили новый рецептор, наиболее ответственный за заражение коронавирусом клеток человека. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Chemistry.

Ученые построили более 300 моделей механизма молекулярного «взлома» клетки коронавирусом. Им удалось обнаружить новый механизм действия рецептора гликан N343, который переключает рецептор-связывающий домен (RBD) S-белка в открытое положение, тем самым «раскрывая» шип вируса и заражая человека. RBD — это белковая структура, характерная для вируса SARS-CoV-2.

Если же гликановые «ворота» заблокировать, то это предотвратит проникновение коронавируса в клетку. Таким образом, N343 является стержнем, обеспечивает доступ к рецептору ACE2 клетки-хозяина (этот рецептор является точкой проникновения в клетку для коронавирусов).

Ученые пояснили, что «раскрытие» шипа COVID-19 в теле человека происходит за сотни наносекунд (одна наносекунда — одна миллиардная доля секунды). «Наша работа указывает на ключевую роль гликана N343 в раскрытии шипа и дает новое понимание механизмов вирусной инфекции для данного патогена», — заключили исследователи.