Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК КомпанииЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Здоровье
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 августа
USD ЦБ: 73,46 (-0,01) Инвестиции, 18 авг, 14:25
Курс евро на 19 августа
EUR ЦБ: 86,12 (-0,36) Инвестиции, 18 авг, 14:25
Шведские биологи выявили ответственные за тягу к алкоголю клетки мозга Общество, 08:28 Почему в США не могут закрыть 7 млн вакансий — Bloomberg Pro, 08:24 Пройдите обследование личных финансов. Тест РБК и Сбер, 08:21 Общественники предупредили о нехватке ВИЧ-лекарств для больных Общество, 08:16 «Замены Конору нет». Судья UFC — о Нурмагомедове, Макгрегоре и бое Яна Спорт, 08:02 Ученые оценили эффективность вакцинации против тяжелого COVID Общество, 08:02 Постановщик концертных программ Пугачевой попал в хоспис после COVID Общество, 08:01 Как понять, что пришла пора масштабировать бизнес. Чек-лист РБК и Альфа-Банк, 07:50 Зеленский подписал указ о принудительном отчуждении земли у границы Политика, 07:39 Экономисты сообщили о сложном выборе при планировании госбюджета Экономика, 07:30 Tesla предупредила о рисках возможного сотрудничества с «Норникелем» Бизнес, 07:18 Сколько потратили туристы в России за последние три года РБК и Сбер, 07:15 Эксперты назвали два сценария исхода выборов в Госдуму Политика, 07:00 Выезжай за рамки: харизматичный внедорожник для активных людей РБК и Volkswagen, 06:46
Пандемия коронавируса ,  
0 

Ученые оценили эффективность вакцинации против тяжелого COVID

У полностью вакцинированных от коронавируса риск тяжелого течения заболевания и госпитализации снижается в 5 раз. К такому выводу пришли ученые из Санкт-Петербурга, проанализировав течение болезни у почти 14 тыс. человек
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Завершившие полный курс вакцинации от COVID-19, но все-таки заболевшие им на 81% защищены от тяжелого течения болезни, которое предполагает госпитализацию, значительное поражение легких и др.; получившие хотя бы одну дозу вакцины — на 31%. Об этом говорится в исследовании, которое провела группа ученых в Санкт-Петербурге в ходе третьей волны коронавируса, продолжавшейся с начала июля по начало августа (препринт исследования есть у РБК).

В работе приняли участие исследователи из Европейского университета, Медицинского института им. Березина Сергея (МИБС), НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева и других научных учреждений. Она стала одним из первых независимых исследований эффективности вакцинации против коронавируса, в том числе дельта-штамма, в условиях реальной жизни, подчеркивают авторы. Ранее публиковались данные о том, как вакцина нейтрализует дельта-вариант вируса в рамках клинических исследований, но не было ясно, каким окажется практический эффект.

Как проводилось исследование

В своей работе ученые опирались на информацию из работающих в Санкт-Петербурге на базе МИБС так называемых сортировочных центров КТ (компьютерной томографии). В них пациентов с подтвержденным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию осматривает врач, им делают КТ, а далее на основании полученных данных (сатурация, степень повреждения легких и т. д.) принимается решение о госпитализации больного либо направлении его на лечение в домашних условиях.

Исследования проводилось методом «случай-контроль»: в группу «случаев» включались пациенты, которые из сортировочного центра направлялись на госпитализацию, а в контрольную группу — направленные на амбулаторное лечение. При этом авторы исследования собрали информацию о статусе прививки тех и других (сколько получено доз, сколько прошло дней после вакцинации) — больные самостоятельно сообщали эту информацию.

При этом ученые использовали несколько определений прививочного статуса. Так, полностью вакцинированным считался пациент, который получил две прививки и прошло 14 дней прежде, чем он заразился коронавирусом и попал в сортировочный центр. Статус частично вакцинированного присваивался тем пациентам, которые сообщили о полученной ими не менее чем за 14 дней до попадания в центр первой дозе вакцины.

В исследовании анализировались среди прочего данные КТ легких и уровень сатурации (насыщении крови кислородом) заболевших. Авторы уточняют, что они не спрашивали больных о том, какой именно вакциной они прививались, но приводят следующие официальные данные: к 27 июля 96% (более 1 млн) жителей Санкт-Петербурга, которые привились хотя бы одной дозой вакцины, получили «Спутник V» (оставшиеся 4% распределились между «ЭпиВакКороной» и «КовиВаком»). Поэтому авторы допускают, что исследование может говорить об эффективности именно «Спутника V».

Читайте на РБК Pro
Великое увольнение: почему ценные сотрудники массово уходят «в никуда» Как коротает дни трейдер, потерявший $20 млрд в один миг United Airlines переходит на сверхзвук. Поможет ли это акциям перевозчика Почему в рознице начался бум M&A. Что это значит для инвесторов

В исследовании нет данных о штаммах вируса, которые стали причиной болезни участников эксперимента, но авторы допускают, что все пациенты из исследования болели именно дельта-вариантом коронавируса.

Эксперты оценили данные о заразившем 1500 человек суперраспространителе
Общество
Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

Какие результаты получили ученые

  • В исследовании приняли участие 13 894 человека: 13 399 лечились амбулаторно, 495 были госпитализированы.
  • 63,1% (312 человек) направленных в больницу имели поражение легких более 50%.
  • 11 929 человек сообщили, что не получили ни одной дозы вакцины.
  • 1965 пациентов получили по крайней мере одну дозу.
  • 1379 человек сообщили, что получили две дозы, однако критериям авторов о полном курсе вакцинации соответствовал 1291 человек.
  • 66,1% (327 человек) госпитализированных пациентов были старше 60 лет.
  • Практически все пациенты, которые закончили полный курс вакцинации, лечились дома (1274 человека), и только 17 были направлены в больницу.
  • Полностью вакцинированные женщины оказались чуть лучше защищены от тяжелого течения, чем мужчины: у женщин эффективность вакцины в этом отношении составляет 84%, у мужчин — 76%.

Эффективность вакцины против тяжелого течения COVID-19 составляет 81%, то есть шансы тяжело заболеть после полного курса вакцинации снижаются в 5 раз, объясняет ключевой вывод исследования один из его авторов, директор центра «Института междисциплинарных медицинских исследований» Европейского университета Антон Барчук. Частично вакцинированные защищены от госпитализации на 35%; таким образом, одной дозы для оптимальной защиты до момента введения второй дозы, вероятно, недостаточно, говорит он.

С чем связана несколько более высокая эффективность вакцинации женщин, исследователи затруднились сказать.

Кроме того, авторы обратили внимание, что чем старше невакцинированный пациент, тем выше вероятность его госпитализации, в то время как у вакцинированных пациентов такая вероятность была минимальна для всех возрастов, и пожилые люди не стали исключением. Таким образом, вакцинация — эффективный способ защиты пожилых людей, которые наиболее уязвимы к заболеванию COVID-19, говорится в исследовании.

Автор
Егор Губернаторов
COVID-19 госпитализация коронавирус вакцинация от COVID-19 вакцинация Спутник V
Материалы по теме
Институт гриппа начал испытывать зарубежные вакцины от коронавируса
Общество
Впервые за неделю от коронавируса в России умерли менее 800 человек
Общество
В Роспотребнадзоре сообщили, когда COVID-19 станет сезонным заболеванием
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter