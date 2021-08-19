Ученые оценили эффективность вакцинации против тяжелого COVID

У полностью вакцинированных от коронавируса риск тяжелого течения заболевания и госпитализации снижается в 5 раз. К такому выводу пришли ученые из Санкт-Петербурга, проанализировав течение болезни у почти 14 тыс. человек

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Завершившие полный курс вакцинации от COVID-19, но все-таки заболевшие им на 81% защищены от тяжелого течения болезни, которое предполагает госпитализацию, значительное поражение легких и др.; получившие хотя бы одну дозу вакцины — на 31%. Об этом говорится в исследовании, которое провела группа ученых в Санкт-Петербурге в ходе третьей волны коронавируса, продолжавшейся с начала июля по начало августа (препринт исследования есть у РБК).

В работе приняли участие исследователи из Европейского университета, Медицинского института им. Березина Сергея (МИБС), НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева и других научных учреждений. Она стала одним из первых независимых исследований эффективности вакцинации против коронавируса, в том числе дельта-штамма, в условиях реальной жизни, подчеркивают авторы. Ранее публиковались данные о том, как вакцина нейтрализует дельта-вариант вируса в рамках клинических исследований, но не было ясно, каким окажется практический эффект.

Как проводилось исследование

В своей работе ученые опирались на информацию из работающих в Санкт-Петербурге на базе МИБС так называемых сортировочных центров КТ (компьютерной томографии). В них пациентов с подтвержденным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию осматривает врач, им делают КТ, а далее на основании полученных данных (сатурация, степень повреждения легких и т. д.) принимается решение о госпитализации больного либо направлении его на лечение в домашних условиях.

Исследования проводилось методом «случай-контроль»: в группу «случаев» включались пациенты, которые из сортировочного центра направлялись на госпитализацию, а в контрольную группу — направленные на амбулаторное лечение. При этом авторы исследования собрали информацию о статусе прививки тех и других (сколько получено доз, сколько прошло дней после вакцинации) — больные самостоятельно сообщали эту информацию.