Лавров заявил о неполном контроле талибов над Афганистаном

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Талибы (движение «Талибан» — запрещенная в России террористическая организация) пока еще не контролируют всю территорию Афганистана, что делает позицию России еще более последовательной. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Ливии Наджлой Манкуш.

«Поступают сообщения о ситуации в Панджшерском ущелье, где сконцентрировались силы сопротивления вице-президента Афганистана господина Салеха и Ахмада Масуда. Но от этого только становится еще более последовательной наша позиция», — отметил российский министр.

Лавров напомнил, что Москва выступает за общенациональный диалог с участием всех противостоящих друг другу сил. По его словам, это позволит сформировать представительное правительство Афганистана, которое при поддержке граждан будет принимать решения об окончательном обустройстве страны.

В апреле президент США Джо Байден объявил о выводе американских войск из Афганистана, к началу июля 90% воинского контингента покинули страну. В это же время талибы начали наступление на всей территории, и 15 августа они заявили о полном контроле над Афганистаном.