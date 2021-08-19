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Конфликт в Афганистане ,  
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Лавров заявил о неполном контроле талибов над Афганистаном

Фото: Rahmat Gul / AP
Фото: Rahmat Gul / AP

Талибы (движение «Талибан» — запрещенная в России террористическая организация) пока еще не контролируют всю территорию Афганистана, что делает позицию России еще более последовательной. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Ливии Наджлой Манкуш.

«Поступают сообщения о ситуации в Панджшерском ущелье, где сконцентрировались силы сопротивления вице-президента Афганистана господина Салеха и Ахмада Масуда. Но от этого только становится еще более последовательной наша позиция», — отметил российский министр.

Лавров напомнил, что Москва выступает за общенациональный диалог с участием всех противостоящих друг другу сил. По его словам, это позволит сформировать представительное правительство Афганистана, которое при поддержке граждан будет принимать решения об окончательном обустройстве страны.

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В апреле президент США Джо Байден объявил о выводе американских войск из Афганистана, к началу июля 90% воинского контингента покинули страну. В это же время талибы начали наступление на всей территории, и 15 августа они заявили о полном контроле над Афганистаном.

В тот же день президент страны Ашраф Гани бежал за границу. Вице-президент Афганистана Амрулла Салех 17 августа назвал себя главой государства и призвал бороться с талибами. Pajhwok писало, что Салех и один из лидеров отрядов сопротивления Ахмад Масуд, сын Ахмад-Шаха Масуда, обосновались в провинции Панджшер, которую талибы пока не контролируют.

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Масуд призвал страны Запада оказать им помощь оружием и боеприпасами в борьбе с талибами. Он указал на то, что Вашингтон и союзники ведут с ними общую войну с терроризмом и борьбу за общие идеалы.

Ранее Лавров уже заявлял, что Россия не торопится признать режим талибов, как и все остальные страны. Он подчеркнул, что Россия поддерживает диалог всех сил в Афганистане.
 

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