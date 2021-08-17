Лавров счел преждевременным говорить о признании режима талибов

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Россия не торопится признать режим талибов («Талибан», запрещенная в России террористическая организация) в Афганистане, такую позицию заняли и остальные государства, заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает корреспондент РБК.

«Мы не торопимся с признанием так же, как и все остальные страны <...> Говорить о том, что сейчас мы начнем какие-то политические шаги в одностороннем порядке — преждевременно», — сказал министр, отвечая на вопрос журналистов о возможности одностороннего признания режима талибов.

«Талибан» заявил 15 августа об окончании войны и установлении контроля над всей территорией Афганистана. Наступление талибов началось после вывода значительной части американских войск с территории республики, к июлю ее покинуло более 90%, последние солдаты вернутся к концу августа.

Лавров также добавил, что новые власти Афганистана подают «обнадеживающие сигналы». По его словам, ими являются заявления о готовности разрешить девочкам дальше получать образование или решимости включить в будущее правительство страны представителей разных политических сил. Он также добавил, что Россия поддерживает диалог всех сил в Афганистане.