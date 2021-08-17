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Конфликт в Афганистане ,  
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Лавров счел преждевременным говорить о признании режима талибов

Фото: EPA / ТАСС
Фото: EPA / ТАСС

Россия не торопится признать режим талибов («Талибан», запрещенная в России террористическая организация) в Афганистане, такую позицию заняли и остальные государства, заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает корреспондент РБК.

«Мы не торопимся с признанием так же, как и все остальные страны <...> Говорить о том, что сейчас мы начнем какие-то политические шаги в одностороннем порядке — преждевременно», — сказал министр, отвечая на вопрос журналистов о возможности одностороннего признания режима талибов.

«Талибан» заявил 15 августа об окончании войны и установлении контроля над всей территорией Афганистана. Наступление талибов началось после вывода значительной части американских войск с территории республики, к июлю ее покинуло более 90%, последние солдаты вернутся к концу августа.

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Фото:Rahmat Gul / AP

Лавров также добавил, что новые власти Афганистана подают «обнадеживающие сигналы». По его словам, ими являются заявления о готовности разрешить девочкам дальше получать образование или решимости включить в будущее правительство страны представителей разных политических сил. Он также добавил, что Россия поддерживает диалог всех сил в Афганистане.

Ситуация на улицах Кабула спокойная, отметил Лавров. «Талибы в целом эффективно обеспечивают правопорядок», — заключил министр.

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Накануне специальный представитель президента России по Афганистану Замир Кабулов сообщил, что Россия не станет спешить с признанием режима талибов. Он добавил, что Москва намерена пока наблюдать, как будут действовать новые власти государства. Кабулов выразил уверенность, что с талибами будут налажены дружественные отношения.

Посол России в республике Дмитрий Жирнов также отметил, что при талибах ситуация в Афганистане стала «лучше», чем при предыдущем правительстве президента Ашрафа Гани, который покинул государство. Он добавил, что не видит препятствий для взаимопонимания по всем деталям.

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