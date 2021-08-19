Россия отправит в Кабул спецрейс для вывоза дипломатов и части афганцев

Кабул, Афганистан (Фото: Rahmat Gul / AP)

Россия эвакуирует из Кабула специальным рейсом дипломатов и этнических афганцев, которые имеют российское гражданство или разрешение на проживание в стране. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на афганский и российский источники в дипломатических кругах.

По данным cобеседника газеты в российских дипломатических кругах, саму процедуру еще согласовывают.

«Мы только определились, что он в принципе будет. Опять же на уровне обсуждений — борт планируется на 20-е числа августа», — рассказал собеседник изданию. Он добавил, что урегулированием вопроса также занимается российское посольство в Афганистане. Такие же данные предоставил собеседник издания из дипломатических кругов Афганистана.

16 августа посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов говорил в эфире «Эха Москвы», что в российскую дипмиссию в Кабуле обратились почти 50 человек, которые просили помочь им выехать из страны, так как еще в июне Россия прекратила регулярные полеты в страну «по финансово-техническим соображениям». «Эти граждане «зависли», потому что если летать в обход, то это гораздо дороже», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Жирнов также сообщил, что дипломаты начали получать обращения от живущих в Кабуле российских граждан афганского происхождения. «Они хотят переехать в Россию. Эти вопросы будут внимательно прорабатываться», — говорил тогда он.