Один из лидеров сопротивления талибам попросил Запад помочь оружием

Ахмад Масуд (Фото: Mohammad Ismail / Reuters)

Один из лидеров отрядов сопротивления Ахмад Масуд, сын влиятельного лидера таджикской общины Афганистана Ахмада-Шаха Масуда, обратился к странам Запада с просьбой оказать им помощь оружием и боеприпасами в борьбе с талибами (движение «Талибан» — запрещенная в России террористическая организация) в Афганистане.

Video

«Я заклинаю друзей Афганистана на Западе заступиться за нас в Вашингтоне и Нью-Йорке, в конгрессе и администрации Байдена. Заступитесь за нас в Лондоне, где я окончил учебу, и в Париже, где в честь моего отца этой весной была названа аллея в саду на Елисейских Полях. <...> Нам нужно больше оружия, больше боеприпасов и больше снаряжения», — говорится в письме Масуда, опубликованном в газете The Washington Post.

В своем обращении Масуд указал на то, что США и их союзники ведут с ними не только общую войну с терроризмом, но и борьбу за общие идеалы.