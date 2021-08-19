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Один из лидеров сопротивления талибам попросил Запад помочь оружием

Ахмад&nbsp;Масуд
Ахмад Масуд (Фото: Mohammad Ismail / Reuters)

Один из лидеров отрядов сопротивления Ахмад Масуд, сын влиятельного лидера таджикской общины Афганистана Ахмада-Шаха Масуда, обратился к странам Запада с просьбой оказать им помощь оружием и боеприпасами в борьбе с талибами (движение «Талибан» — запрещенная в России террористическая организация) в Афганистане.

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«Я заклинаю друзей Афганистана на Западе заступиться за нас в Вашингтоне и Нью-Йорке, в конгрессе и администрации Байдена. Заступитесь за нас в Лондоне, где я окончил учебу, и в Париже, где в честь моего отца этой весной была названа аллея в саду на Елисейских Полях. <...> Нам нужно больше оружия, больше боеприпасов и больше снаряжения», — говорится в письме Масуда, опубликованном в газете The Washington Post.

В своем обращении Масуд указал на то, что США и их союзники ведут с ними не только общую войну с терроризмом, но и борьбу за общие идеалы.

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Фото:Rahmat Gul / AP

Он сообщил, что у отрядов сопротивления есть запасы боеприпасов и оружия, которые они пополняли еще при Ахмаде-Шахе Масуде, также есть оружие афганцев, которые в течение последних 72 часов откликнулись на призыв присоединиться к сопротивлению, есть солдаты афганской регулярной армии, которые были возмущены капитуляцией своих командиров, и бывшие сотрудники афганских сил специального назначения. Но, по словам Масуда, этого недостаточно.

«Вы — наша единственная оставшаяся надежда», — заключил Масуд.

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Талибы объявили о полном захвате Афганистана 15 августа. В тот же день президент страны Ашраф Гани бежал за границу.

Вице-президент Афганистана Амрулла Салех 17 августа заявил, что теперь он является главой государства, и призвал бороться с талибами. Pajhwok писало, что Салех, Ахмад Масуд и еще ряд политиков обосновались в провинции Панджшер, которую талибы пока не контролируют.

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