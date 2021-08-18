Как афганские женщины жили без талибов и что их ждет теперь. Фотогалерея

После захвата Афганистана членами запрещенной в России организации «Талибан» местные женщины прячутся от боевиков, опасаясь преследования за то, что работают или учатся. Как они жили до прихода талибов — в обзоре РБК

С конца мая Афганистан, который постепенно захватывали талибы, покинули около 250 тыс. жителей, 80% из них — женщины и дети, сообщает Управление по делам беженцев при ООН. Пока боевики были у власти в прошлый раз, с 1996 по 2001 год, женщин обязали носить бурку — покрывающую с головы до ног накидку с сеткой в районе глаз, им запретили работать, учиться, выходить из дома без сопровождения мужчин, а за нарушение этих правил могли забить камнями