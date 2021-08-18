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Пентагон отверг обвинения в стрельбе по людям в аэропорту Кабула

Фото: EPA / ТАСС
Фото: EPA / ТАСС

Американские военнослужащие не открывали огонь на поражение в аэропорту столицы Афганистана, сообщил на брифинге представитель Пентагона Джон Кирби, передает Reuters.

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«Было произведено несколько выстрелов, в основном в районе ворот. И мы понимаем, что, по крайней мере, некоторые из них <...> были произведены американскими военными со стороны аэропорта как несмертельные предупреждения в качестве мер по контролю за безопасностью», — утверждает Кирби.

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Представитель Пентагона также отметил, что американские военные никого не ранили и не убили. По его словам, сейчас власти США поддерживали связь с представителями захватившего Кабул «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация), чтобы ускорить эвакуацию. «Мы поддерживаем связь с талибами, мы хотим, чтобы этот процесс [эвакуации] проходил более гладко», — объяснил он.

Всего на территории кабульского аэропорта находятся 4,5 тыс. американских военных, в ближайшие сутки прибудут еще несколько сотен, уточнил Кирби.

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Фото:EPA / ТАСС

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Талибы сообщили 15 августа о полном захвате Афганистана и окончании вооруженного противостояния с официальным правительством республики. Покинуть государство можно только через аэропорт, американские военные занимаются вывозом граждан США и стран коалиции, персонала посольств и сотрудничавших с Вашингтоном людей.

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В международном аэропорту Кабула отменены гражданские рейсы, но туда проникли сотни местных жителей, пытающихся улететь из Афганистана на транспортных самолетах других стран. В аэропорту паника и давка, в ней пострадали 17 человек.

Для разгона толпы применялось огнестрельное оружие. CNN сообщил 17 августа со ссылкой на слова официального представителя Пентагона, что американские военные застрелили двух вооруженных мужчин, которые на них напали.

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