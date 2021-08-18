Пентагон отверг обвинения в стрельбе по людям в аэропорту Кабула

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Американские военнослужащие не открывали огонь на поражение в аэропорту столицы Афганистана, сообщил на брифинге представитель Пентагона Джон Кирби, передает Reuters.

«Было произведено несколько выстрелов, в основном в районе ворот. И мы понимаем, что, по крайней мере, некоторые из них <...> были произведены американскими военными со стороны аэропорта как несмертельные предупреждения в качестве мер по контролю за безопасностью», — утверждает Кирби.

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Представитель Пентагона также отметил, что американские военные никого не ранили и не убили. По его словам, сейчас власти США поддерживали связь с представителями захватившего Кабул «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация), чтобы ускорить эвакуацию. «Мы поддерживаем связь с талибами, мы хотим, чтобы этот процесс [эвакуации] проходил более гладко», — объяснил он.