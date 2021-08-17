В районе аэропорта Кабула открыли стрельбу для разгона толпы

Он же выложил кадры, на которых десятки людей пытаются перелезть через ограду. По его словам, в аэропорту находятся военные США, за оградой аэропорта порядок пытаются навести талибы.
Al-Jazeera ведет прямую трансляцию происходящего вокруг аэропорта, там по-прежнему множество автомобилей и людей, которые стремятся покинуть Афганистан.
Накануне мировые телеканалы распространили видео, на которых афганцы, желающие покинуть страну, пытались штурмовать военные самолеты США прямо на взлетном поле, несколько человек погибли, сорвавшись с самолета с высоты.
Утром 17 августа министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что ситуация в аэропорту Кабула стабилизируется, для этого туда перебросили дополнительно 600 британских и американских военных, сообщает Sky News. Из аэропорта продолжается операция по эвакуации военных и гражданских лиц, а также сотрудников посольств.
Сотрудник службы безопасности аэропорта Кабула рассказал Al Jazeera, что уже в следующую субботу аэропорт будет открыт и для гражданских лиц. Официального подтверждения этой информации нет. Телеканал опубликовал также фотографию первого французского военного транспортника, который прибыл в аэропорт Кабула для эвакуации людей. Вокруг самолета, в отличие от вчерашних кадров из аэропорта, было пусто, его не пытались штурмовать беженцы из Афганистана. Ранее сообщалось, что первые рейсы совершили военно-транспортные самолеты армии ФРГ.
Также нет беженцев и попыток штурма самолета на фотографии посадки американцев в военный самолет, опубликованной сегодня.
Всего, по данным Al Jazeera, в результате хаоса в аэропорту в понедельник, 16 августа, там погибли семь человек, включая тех, кто сорвался со взлетавшего самолета.
Телеканал Sky News Arabia опубликовал сообщение о том, что талибы приостановили выполнение всех рейсов из аэропорта Кабула, однако без пояснений, что имеется в виду: аэропорт уже был закрыт для гражданских рейсов, он принимал только военные самолеты, участвующие в эвакуации.
В настоящее время талибы установили контроль на всей территории Афганистана, за исключением аэропорта в Кабуле. Аэропорт используется для эвакуации иностранцев, находящихся в стране, а также афганцев, получивших убежище за рубежом.