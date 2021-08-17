В районе аэропорта Кабула открыли стрельбу для разгона толпы

Аэропорт Кабула продолжают осаждать афганцы, желающие покинуть страну. Для наведения порядка применялась стрельба из огнестрельного оружия

Фото: AP

В Афганистане рядом с аэропортом Кабула открыли стрельбу для разгона толпы, в результате чего началась давка. Об этом сообщает телеканал Al-Jazeera.

По информации телеканала, одна женщина получила ранение.

Агентство Asvaka News опубликовало видео, на котором видно, как мужчина пытается проникнуть на территорию аэропорта Кабула, однако другой мужчина с огнестрельным оружием открыл по нему стрельбу. В подписи к видео говорится, что выстрел произвел член «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация).

Видеозапись с разгоном талибами толпы у аэропорта с помощью стрельбы опубликовал в Twitter также журналист Ваджахат Казми.