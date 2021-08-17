В районе аэропорта Кабула открыли стрельбу для разгона толпы

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК КомпанииЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Здоровье
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 18 августа
USD ЦБ: 73,48 (+0,08) Инвестиции, 13:21
Курс евро на 18 августа
EUR ЦБ: 86,48 (-0,03) Инвестиции, 13:21
Очевидцы рассказали подробности крушения Ил-112В в Московской области Общество, 15:31 Трутнев дал совет назначенному на «почти расстрельную» должность мэру Политика, 15:30 Фонд мормонской церкви продал Tesla, Uber и «мемные» акции GameStop Инвестиции, 15:20 Патент на рекорд: какие технологии помогают спортсменам выигрывать Индустрия 4.0, 15:20 Лавров назвал непорядочными действия Еврокомиссии по «Северному потоку-2» Политика, 15:18 Туроператоры сообщили о снижении потока туристов в Россию в 31 раз Общество, 15:16 «Спартаку» отказали в просьбе перенести начало матча чемпионата России Спорт, 15:13 Шакира отреагировала на согласие Пике на понижение зарплаты в «Барселоне» Спорт, 15:09 Четыре технологические проблемы удаленки и их решения — советы Cisco Pro, 15:09 Двух футболистов из Испании вызвали в молодежную сборную России Спорт, 15:02 Цена токена Audius выросла на 90% за сутки после партнерства с TikTok Крипто, 15:02 Bloomberg раскрыл детали переговоров США с талибами перед бегством Гани Политика, 14:55 Лавров сообщил о контактах с ЕС о взаимном признании справок о вакцинации Политика, 14:52 Visa выступила против скидок в Wildberries при оплате картами «Мир» Финансы, 14:48
Конфликт в Афганистане ,  
0 

В районе аэропорта Кабула открыли стрельбу для разгона толпы

Аэропорт Кабула продолжают осаждать афганцы, желающие покинуть страну. Для наведения порядка применялась стрельба из огнестрельного оружия
Фото: AP
Фото: AP

В Афганистане рядом с аэропортом Кабула открыли стрельбу для разгона толпы, в результате чего началась давка. Об этом сообщает телеканал Al-Jazeera.

По информации телеканала, одна женщина получила ранение.

Агентство Asvaka News опубликовало видео, на котором видно, как мужчина пытается проникнуть на территорию аэропорта Кабула, однако другой мужчина с огнестрельным оружием открыл по нему стрельбу. В подписи к видео говорится, что выстрел произвел член «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация).

Видеозапись с разгоном талибами толпы у аэропорта с помощью стрельбы опубликовал в Twitter также журналист Ваджахат Казми.

Он же выложил кадры, на которых десятки людей пытаются перелезть через ограду. По его словам, в аэропорту находятся военные США, за оградой аэропорта порядок пытаются навести талибы.

Читайте на РБК Pro
Великое увольнение: почему ценные сотрудники массово уходят «в никуда» Как коротает дни трейдер, потерявший $20 млрд в один миг United Airlines переходит на сверхзвук. Поможет ли это акциям перевозчика Почему в рознице начался бум M&A. Что это значит для инвесторов

США отказались считать хаос в аэропорту Кабула провалом
Политика
Фото:EPA / ТАСС

Al-Jazeera ведет прямую трансляцию происходящего вокруг аэропорта, там по-прежнему множество автомобилей и людей, которые стремятся покинуть Афганистан.

Фото:Al Jazeera
Фото: Al Jazeera

Накануне мировые телеканалы распространили видео, на которых афганцы, желающие покинуть страну, пытались штурмовать военные самолеты США прямо на взлетном поле, несколько человек погибли, сорвавшись с самолета с высоты.

Утром 17 августа министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что ситуация в аэропорту Кабула стабилизируется, для этого туда перебросили дополнительно 600 британских и американских военных, сообщает Sky News. Из аэропорта продолжается операция по эвакуации военных и гражданских лиц, а также сотрудников посольств.

Сотрудник службы безопасности аэропорта Кабула рассказал Al Jazeera, что уже в следующую субботу аэропорт будет открыт и для гражданских лиц. Официального подтверждения этой информации нет. Телеканал опубликовал также фотографию первого французского военного транспортника, который прибыл в аэропорт Кабула для эвакуации людей. Вокруг самолета, в отличие от вчерашних кадров из аэропорта, было пусто, его не пытались штурмовать беженцы из Афганистана. Ранее сообщалось, что первые рейсы совершили военно-транспортные самолеты армии ФРГ.

Также нет беженцев и попыток штурма самолета на фотографии посадки американцев в военный самолет, опубликованной сегодня.

Всего, по данным Al Jazeera, в результате хаоса в аэропорту в понедельник, 16 августа, там погибли семь человек, включая тех, кто сорвался со взлетавшего самолета.

Телеканал Sky News Arabia опубликовал сообщение о том, что талибы приостановили выполнение всех рейсов из аэропорта Кабула, однако без пояснений, что имеется в виду: аэропорт уже был закрыт для гражданских рейсов, он принимал только военные самолеты, участвующие в эвакуации.

В настоящее время талибы установили контроль на всей территории Афганистана, за исключением аэропорта в Кабуле. Аэропорт используется для эвакуации иностранцев, находящихся в стране, а также афганцев, получивших убежище за рубежом.

Авторы
Виктория Тютина Виктория Тютина, Владислав Гордеев Владислав Гордеев
Афганистан стрельба Аэропорт
Материалы по теме
Самолет ВВС Германии эвакуировал из Кабула только семь человек
Политика
Военно-транспортный самолет США вывез из Кабула около 640 беженцев
Политика
США отказались считать хаос в аэропорту Кабула провалом
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter