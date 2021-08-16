США приостановили эвакуацию из Кабула из-за скопления людей в аэропорту

Обстановка у международного аэропорта им. Хамида Карзая в Кабуле (Афганистан) (Фото: EPA / ТАСС)

США приостановили эвакуационные вылеты из Кабула, чтобы очистить взлетно-посадочную полосу от людей, сообщает Reuters со ссылкой на источник в американском Министерстве обороны.

По словам источника, пока нет информации о том, когда полеты могут возобновиться.

О приостановке эвакуации также сообщают американские военные источники CBS. По их словам, причиной приостановления полетов стал «хаос» на территории аэропорта Кабула из-за сотен горожан, пытающихся сесть на улетающие самолеты.

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США начали эвакуировать свое посольство 15 августа, сообщал источник Reuters. В стране останутся только ключевые сотрудники дипмиссии. Ведется эвакуация американских граждан и афганцев, которые сотрудничали с американским правительством, сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает Politico. По его словам, американскими самолетами также будут вывезены «уязвимые» группы афганцев. «Мы полностью намерены продолжить процесс эвакуации, чтобы вывезти людей, которые работали вместе с нами в Афганистане», — подчеркнул он.