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Конфликт в Афганистане ,  
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США приостановили эвакуацию из Кабула из-за скопления людей в аэропорту

Обстановка у международного аэропорта им. Хамида Карзая в Кабуле (Афганистан)
Обстановка у международного аэропорта им. Хамида Карзая в Кабуле (Афганистан) (Фото: EPA / ТАСС)

США приостановили эвакуационные вылеты из Кабула, чтобы очистить взлетно-посадочную полосу от людей, сообщает Reuters со ссылкой на источник в американском Министерстве обороны.

По словам источника, пока нет информации о том, когда полеты могут возобновиться.

О приостановке эвакуации также сообщают американские военные источники CBS. По их словам, причиной приостановления полетов стал «хаос» на территории аэропорта Кабула из-за сотен горожан, пытающихся сесть на улетающие самолеты.

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США начали эвакуировать свое посольство 15 августа, сообщал источник Reuters. В стране останутся только ключевые сотрудники дипмиссии. Ведется эвакуация американских граждан и афганцев, которые сотрудничали с американским правительством, сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает Politico. По его словам, американскими самолетами также будут вывезены «уязвимые» группы афганцев. «Мы полностью намерены продолжить процесс эвакуации, чтобы вывезти людей, которые работали вместе с нами в Афганистане», — подчеркнул он.

Посольство США в Афганистане попросило всех американских граждан, которые желают покинуть государство, «как можно скорее» заполнить форму заявления об эвакуации. «Ситуация с безопасностью в Кабуле продолжает быстро меняться, в том числе в аэропорту», — сообщили в дипмиссии. В посольстве также отметили, что граждане должны находиться в укрытии и не приезжать в аэропорт до специального уведомления.

Движение «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) сообщило 15 августа, что контролирует всю территорию Афганистана, боевики заняли столицу страны Кабул. После этого официальный представитель талибов Мохаммед Наим заявил о завершении вооруженного конфликта с официальным руководством страны.

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Фото:Sidiqullah Khan / AP

Воздушное пространство в Кабуле открыто только для военных, гражданские рейсы не выполняются, а транзитным рейсам предписано облетать его территорию. Управление гражданской авиации попросило афганцев не прибывать в аэропорт, чтобы избежать грабежей.

Из Кабула массово пытаются эвакуироваться граждане Афганистана и других государств. 16 августа три афганца сорвались с американского военного самолета, который вылетел из аэропорта Кабула. По данным Asvaka News, они попытались удержаться за шасси летящего борта. Три человека погибли от огнестрельных ранений в зоне терминала, писала газета Wall Street Journal.

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