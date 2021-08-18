Reuters сообщил о 17 пострадавших в давке в аэропорту Кабула

Во время давки в аэропорту Кабула, откуда пытаются эвакуироваться местные жители и иностранцы, пострадали 17 человек, сообщает Reuters со ссылкой на неназванного представителя НАТО.

Талибы запретили приезжать в аэропорт тем афганским гражданам, которые не имеют документов для полета, сообщил агентству неназванный служащий аэропорта.

После установления контроля движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено на территории России) в Афганистане другие страны стали эвакуировать своих дипломатов, военных и граждан из страны. Покинуть государство можно только через аэропорт. В частности, эвакуацией занимаются военнослужащие США, которые обеспечивают безопасность погрузки в самолеты американских граждан, сотрудников посольства и людей, сотрудничавших с США.

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