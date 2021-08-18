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Конфликт в Афганистане ,  
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Reuters сообщил о 17 пострадавших в давке в аэропорту Кабула

Во время давки в аэропорту Кабула, откуда пытаются эвакуироваться местные жители и иностранцы, пострадали 17 человек, сообщает Reuters со ссылкой на неназванного представителя НАТО.

Талибы запретили приезжать в аэропорт тем афганским гражданам, которые не имеют документов для полета, сообщил агентству неназванный служащий аэропорта.

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Здания посольства США в Кабуле, Афганистан

После установления контроля движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено на территории России) в Афганистане другие страны стали эвакуировать своих дипломатов, военных и граждан из страны. Покинуть государство можно только через аэропорт. В частности, эвакуацией занимаются военнослужащие США, которые обеспечивают безопасность погрузки в самолеты американских граждан, сотрудников посольства и людей, сотрудничавших с США.

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В Кабуле отменены коммерческие рейсы, их выполняют только военно-транспортные самолеты. На территорию кабульского аэропорта проникли сотни местных жителей, желавших улететь из страны, после отмены пассажирских рейсов среди них началась паника. В аэропорту началась давка, для разгона толпы применялось огнестрельное оружие. Военные США застрелили двоих вооруженных мужчин, которые открыли по ним огонь.

В начале недели в интернете появились видео с людьми, которые штурмуют самолет. Несколько афганцев зацепились за шасси взлетающего самолета, они упали с уже летящего борта на крыши домов и погибли. Американские военнослужащие обнаружили на шасси останки других афганцев после приземления самолета в Катаре.

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