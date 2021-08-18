Конгрессмен сообщил об уничтожении паспортов афганцев в посольстве США

Здания посольства США в Кабуле, Афганистан (Фото: Rahmat Gul / AP)

Сотрудники американского посольства в Кабуле уничтожили паспорта нескольких граждан Афганистана, когда избавлялись от оборудования и документов перед эвакуацией. Об этом сообщает CNN со ссылкой на офис члена палаты представителей конгресса США Энди Кима.

«Приемы по поводу виз и паспортов отменили, и паспорта, которые были в посольстве, были уничтожены», — говорится в сообщении. Причина таких действий не уточняется.

Член палаты представителей Том Малиновски заявил телеканалу, что теперь дипломатическое представительство найдет другие пути для идентификации тех, у кого нет паспортов, — к примеру, по номеру телефона. «В большинстве случаев мы знаем их контактные данные и номера телефонов, и именно так нам придется их идентифицировать», — сказал он. Малиновски также выразил мнение, что те афганцы, которые отважатся отправиться в аэропорт, «так или иначе не захотят ехать туда с документами».