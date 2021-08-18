Конгрессмен сообщил об уничтожении паспортов афганцев в посольстве США

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК КомпанииЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Здоровье
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 18 августа
USD ЦБ: 73,48 (+0,08) Инвестиции, 17 авг, 13:21
Курс евро на 18 августа
EUR ЦБ: 86,48 (-0,03) Инвестиции, 17 авг, 13:21
Крупнейший в мире пенсионный фонд заработал $112 млрд за полгода Инвестиции, 14:22 Глава ЦБ Афганистана допустил обвал валюты и рост инфляции при талибах Политика, 14:21 BMW представит в Мюнхене кроссовер X5 с 274-сильным водородным мотором Авто, 14:17 Три способа снизить затраты на командировки на 15% РБК и Smartway, 14:13 SuperJob назвал число россиян, желающих отмены пенсионной реформы Общество, 14:12 Нурмагомедов оценил назначение Карпина главным тренером сборной России Спорт, 14:12 В офлайн-ретейле происходят кардинальные изменения. Куда движется формат Pro, 14:08 Академик РАН ответил на сообщения об отказе в вакцинации людям с ВИЧ Общество, 14:04 Эминем сыграет в сериале рэпера 50 Сent «Black Mafia Family» Стиль, 14:00 Из бежавших из ИВС на свободе остался только убийца «колбасного короля» Общество, 13:57 Нурмагомедов оценил перспективы включения ММА в программу Олимпиады Спорт, 13:54 Новый Mercedes C-Class получил версию для бездорожья Авто, 13:50 Как военные проводят эвакуацию из аэропорта Кабула. Прямая трансляция Политика, 13:47 Как Москва борется со стихийными свалками РБК и ДПиООС, 13:46
Конфликт в Афганистане ,  
0 

Конгрессмен сообщил об уничтожении паспортов афганцев в посольстве США

Здания посольства США в Кабуле, Афганистан
Здания посольства США в Кабуле, Афганистан (Фото: Rahmat Gul / AP)

Сотрудники американского посольства в Кабуле уничтожили паспорта нескольких граждан Афганистана, когда избавлялись от оборудования и документов перед эвакуацией. Об этом сообщает CNN со ссылкой на офис члена палаты представителей конгресса США Энди Кима.

«Приемы по поводу виз и паспортов отменили, и паспорта, которые были в посольстве, были уничтожены», — говорится в сообщении. Причина таких действий не уточняется.

Полевые командиры, учителя и политолог: кто управляет «Талибаном»
Фотогалерея 

Член палаты представителей Том Малиновски заявил телеканалу, что теперь дипломатическое представительство найдет другие пути для идентификации тех, у кого нет паспортов, — к примеру, по номеру телефона. «В большинстве случаев мы знаем их контактные данные и номера телефонов, и именно так нам придется их идентифицировать», — сказал он. Малиновски также выразил мнение, что те афганцы, которые отважатся отправиться в аэропорт, «так или иначе не захотят ехать туда с документами».

CBS сообщил об эвакуации сотрудников посольства США в Кабуле за 36 часов
Политика

15 августа телеканал CNN со ссылкой на два информированных источника сообщил, что американских дипломатов вывезли из посольства в Кабуле, а на самом здании спустили государственный флаг. По данным телеканала, весь персонал посольства перевезли в международный аэропорт Кабула. Источники CBS уточняли, что все сотрудники посольства должны покинуть страну к 31 августа.

Спустя два дня посол США в Кабуле Росс Уилсон написал в Twitter, что дипломаты, «вопреки неправдивым сообщениям», остаются в Кабуле, чтобы оказывать помощь гражданам США и уязвимым категориям афганцев.

Читайте на РБК Pro
Великое увольнение: почему ценные сотрудники массово уходят «в никуда» Как коротает дни трейдер, потерявший $20 млрд в один миг United Airlines переходит на сверхзвук. Поможет ли это акциям перевозчика Почему в рознице начался бум M&A. Что это значит для инвесторов

После захвата власти в стране членами запрещенной в России террористической организации «Талибан» в Афганистане резко выросло число беженцев. Управление гражданской авиации Афганистана приостановило выполнение гражданских рейсов, воздушное пространство столицы открыли для военных. 15 августа в интернете появились первые видеозаписи, на которых видна паника в аэропорту Кабула. Толпы людей, пытающихся покинуть Афганистан на самолете, выбежали на взлетную полосу, в аэропорту началась паника.

Чем соседним странам и миру угрожает победивший в Афганистане «Талибан»
Политика
Фото:Rahmat Gul / AP

Американские военные, эвакуировавшие работников посольства, в также афганцев, которые сотрудничали с США, открывали огонь в воздух в аэропорту, после того как на летном поле собралась большая толпа беженцев. Американский чиновник объяснил Reuters, что это сделали только после того, как толпа вышла из-под контроля.

«Талибан» перешел в наступление после того, как Соединенные Штаты вывели из Афганистана почти все свои войска. 15 августа движение объявило о контроле над всей территорией страны.

США Посольство США Афганистан паспорта
Материалы по теме
CBS сообщил об эвакуации сотрудников посольства США в Кабуле за 36 часов
Политика
Талибы захватили Афганистан, рекорд смертей от COVID. Главное за выходные
Общество
В районе аэропорта Кабула открыли стрельбу для разгона толпы
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter