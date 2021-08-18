В России продолжат летные испытания Ил-112В после крушения в Подмосковье

Самолет Ил-112В (Фото: Global Look Press)

В 2022 году к летным испытаниям подключат два военно-транспортных самолета Ил-112В после того, как будут выяснены причины крушения 17 августа такого самолета в Московской области. Об этом сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники.

«После установления причин катастрофы Ил-112В в Подмосковье летные испытания планируется продолжить. Предполагается подключение в 2022 году двух бортов — № 103 и № 104», — сказал собеседник ТАСС.

РБК обратился за комментарием в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК).

Ил-112В разбился 17 августа при заходе на посадку в районе аэродрома в подмосковной Кубинке. Авария произошла в лесополосе. Экипажем воздушного судна командовал подполковник Николай Куимов, который в 2006 году получил звание Героя России.