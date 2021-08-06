Полиция завела уголовное дело против сбежавших из изолятора в Истре

Источник ТАСС сообщал, что правоохранительные органы проверяют версию о том, что полицейские были в сговоре с беглецами, помогли им совершить побег и продумать его маршрут. Источник «Интерфакса» также сообщал о «необъяснимых с точки зрения логики охраны спецконтингента» деталях произошедшего.

По его словам, в одну камеру накануне побега поместили знакомых прежде уроженцев Молдавии, замок они, предположительно, смогли вскрыть через неплотно закрытое окно для подачи еды. Кроме того, охрана изолятора не обратила внимание на громкий шум от сбивания замка входной двери, и побег заключенных обнаружили только утром.

После допроса задержали майора полиции, дежурившего по ИВС в эту ночь, сообщали «Интерфакс» и РЕН ТВ со ссылкой на источники.