Полиция завела уголовное дело против сбежавших из изолятора в Истре
Против пятерых арестантов, которые самовольно покинули изолятор временного содержания (ИВС) в Истре, завели уголовное дело, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области.
Дело открыли по ч. 2 ст. 313 УК РФ («Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи»).
В ночь на 6 августа пятеро заключенных сбежали из ИВС в подмосковной Истре. Один из них — Александр Мавриди, которого подозревают в убийстве владельца «Мясной империи» и «Озерецких колбас», бизнесмена Владимира Маругова.
Ранее СК по Московской области возбудил другое уголовное дело — о превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК).