Полиция завела уголовное дело против сбежавших из изолятора в Истре

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК КомпанииЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Здоровье
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 августа
USD ЦБ: 73,13 (-0,04) Инвестиции, 13:32
Курс евро на 7 августа
EUR ЦБ: 86,46 (-0,19) Инвестиции, 13:32
В Совфеде оценили реакцию США на отказ ОБСЕ наблюдать за выборами в Думу Политика, 16:19 Удаленка или офис: что выбрали Google и другие ИТ-гиганты — Fast Company Pro, 16:18 Как создали единую платформу электронных паспортов транспортных средств РБК и Онланта, 16:10 Глава Росптребнадзора объяснила, когда надо надевать маски Общество, 16:07 SEO, соцсети или реклама: как выбрать канал для продвижения бизнеса Pro, 16:04 Россияне завоевали четыре медали и остались пятыми. Онлайн 14-го дня Игр Спорт, 16:01 Критика в СМИ обвалила акции китайских производителей детского питания Инвестиции, 16:00 Выдачи ипотеки обвалились на 20% после изменения льготной госпрограммы Финансы, 16:00 СК задержал сотрудников истринского изолятора после массового побега Общество, 15:53 В МИДе оценили последствия отказа ОБСЕ от мониторинга выборов в Госдуму Общество, 15:52 Российскую гандболистку удалили до конца олимпийского полуфинала Спорт, 15:49 Как оптимизировать бизнес-процессы. Чек-лист РБК и Альфа-Банк, 15:47 Авария на заводе «Газпрома». Что важно знать Бизнес, 15:46 Путин поручил обеспечить прирост населения к 2024 году Политика, 15:45
Общество ,  
0 

Полиция завела уголовное дело против сбежавших из изолятора в Истре

Фото: Антон Денисов / РИА Новости
Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Против пятерых арестантов, которые самовольно покинули изолятор временного содержания (ИВС) в Истре, завели уголовное дело, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области.

Дело открыли по ч. 2 ст. 313 УК РФ («Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи»).

В ночь на 6 августа пятеро заключенных сбежали из ИВС в подмосковной Истре. Один из них — Александр Мавриди, которого подозревают в убийстве владельца «Мясной империи» и «Озерецких колбас», бизнесмена Владимира Маругова.

Ранее СК по Московской области возбудил другое уголовное дело — о превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК).

В побеге убийцы «колбасного короля» заподозрили сотрудников изолятора
Общество
Изолятор временного содержания в подмосковной Истре, откуда сбежали пятеро заключённых

Источник ТАСС сообщал, что правоохранительные органы проверяют версию о том, что полицейские были в сговоре с беглецами, помогли им совершить побег и продумать его маршрут. Источник «Интерфакса» также сообщал о «необъяснимых с точки зрения логики охраны спецконтингента» деталях произошедшего.

По его словам, в одну камеру накануне побега поместили знакомых прежде уроженцев Молдавии, замок они, предположительно, смогли вскрыть через неплотно закрытое окно для подачи еды. Кроме того, охрана изолятора не обратила внимание на громкий шум от сбивания замка входной двери, и побег заключенных обнаружили только утром.

Читайте на РБК Pro
Не только прослушка: как оперативники ищут налоговый «компромат» на фирму Как 12 стартапов совершают переворот в мировой финансовой сфере «Сбер» спрогнозировал снижение геополитической премии в курсе рубля Сбитый летчик: пять причин, из-за которых карьеру топ-менеджера ждет крах

После допроса задержали майора полиции, дежурившего по ИВС в эту ночь, сообщали «Интерфакс» и РЕН ТВ со ссылкой на источники.

побег из тюрьмы МВД уголовное дело
Материалы по теме
Охранников перевели на усиленный режим после побега из изолятора в Истре
Общество
В побеге убийцы «колбасного короля» заподозрили сотрудников изолятора
Общество
Обвиняемый в убийстве «колбасного короля» сбежал из изолятора
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter