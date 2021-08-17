Путин выразил соболезнования близким погибших в катастрофе Ил-112В

Спасатели на месте крушения Ил-122В (Фото: СК РФ)

Президент Владимир Путин выразил соболезнования родственникам погибших членов экипажа опытного военно-транспортного самолета Ил-112В, который потерпел крушение в Подмосковье, сообщает пресс-служба Кремля.

«Прошу передать самые искренние соболезнования и слова поддержки родным и близким погибших летчиков», — говорится в сообщении.

Путин отметил, что Герой России Николай Куимов, который управлял самолетом, а также летчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев «принадлежали к когорте первопроходцев, которые испытывали сложнейшую технику, внесли огромный вклад в развитие отечественной авиации».

Самолет Ил-112В разбился днем 17 августа. Он совершал тренировочный полет с аэродрома Кубинка в Жуковский, однако упал в районе поселка Никольское. Все трое членов экипажа погибли. В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) предположили, что самолет упал после пожара в правом двигателе.