Борисов выразил соболезнования близким погибших членов экипажа Ил-112В

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Вице-премьер Юрий Борисов передал соболезнования родственникам и коллегам экипажа самолета Ил-112В, который упал во время тренировочного полета в Подмосковье. Об этом РБК сообщили в пресс-службе аппарата вице-премьера.

«Смерть экипажа — большая потеря для всех нас», — сказал Борисов.

В пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) подтвердили РБК, что никто из экипажа Ил-112В не выжил.

«Жертв и разрушений на земле нет. На месте происшествия работают оперативные службы», — говорится в сообщении. В ОАК также выразили соболезнования семьям погибших и обещали оказать необходимую помощь.