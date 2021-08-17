Борисов выразил соболезнования близким погибших членов экипажа Ил-112В
Вице-премьер Юрий Борисов передал соболезнования родственникам и коллегам экипажа самолета Ил-112В, который упал во время тренировочного полета в Подмосковье. Об этом РБК сообщили в пресс-службе аппарата вице-премьера.
«Смерть экипажа — большая потеря для всех нас», — сказал Борисов.
В пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) подтвердили РБК, что никто из экипажа Ил-112В не выжил.
«Жертв и разрушений на земле нет. На месте происшествия работают оперативные службы», — говорится в сообщении. В ОАК также выразили соболезнования семьям погибших и обещали оказать необходимую помощь.