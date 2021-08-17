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Борисов выразил соболезнования близким погибших членов экипажа Ил-112В

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Вице-премьер Юрий Борисов передал соболезнования родственникам и коллегам экипажа самолета Ил-112В, который упал во время тренировочного полета в Подмосковье. Об этом РБК сообщили в пресс-службе аппарата вице-премьера.

«Смерть экипажа — большая потеря для всех нас», — сказал Борисов.

В пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) подтвердили РБК, что никто из экипажа Ил-112В не выжил.

«Жертв и разрушений на земле нет. На месте происшествия работают оперативные службы», — говорится в сообщении. В ОАК также выразили соболезнования семьям погибших и обещали оказать необходимую помощь.

Экипажем упавшего в Подмосковье опытного самолета командовал Герой России
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Николай&nbsp;Куимов

Опытный военно-транспортный самолет Ил-112В разбился в районе поселка Никольское. Он совершал тренировочный полет с аэродрома Кубинка в Жуковский. В ОАК рассказали, что самолетом управлял Герой России Николай Куимов, вместе с ним были летчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев.

По предварительной версии, самолет упал после возгорания правого двигателя. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

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