ТАСС узнал предполагаемую причину пожара в двигателе упавшего Ил-112В

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Двигатель опытного военно-транспортного самолета Ил-112В, который упал в Подмосковье, мог загореться из-за того, что масло попало в камеру сгорания. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«По предварительным данным, масло попало в камеру сгорания, что и привело к пожару во втором (правом) двигателе. Ранее уже были случаи, когда из двигателя текло масло», — сказал собеседник агентства.

РБК направил запрос в пресс-службу ГСУ СКР, Минобороны, ГУ МЧС России. В пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации сообщили РБК, что не озвучивали подобной предварительной причины.

До этого в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) говорили, что самолет упал после пожара в правом двигателе.