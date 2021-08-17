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ТАСС узнал предполагаемую причину пожара в двигателе упавшего Ил-112В

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Двигатель опытного военно-транспортного самолета Ил-112В, который упал в Подмосковье, мог загореться из-за того, что масло попало в камеру сгорания. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«По предварительным данным, масло попало в камеру сгорания, что и привело к пожару во втором (правом) двигателе. Ранее уже были случаи, когда из двигателя текло масло», — сказал собеседник агентства.

РБК направил запрос в пресс-службу ГСУ СКР, Минобороны, ГУ МЧС России. В пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации сообщили РБК, что не озвучивали подобной предварительной причины.

До этого в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) говорили, что самолет упал после пожара в правом двигателе.

В ОАК назвали предварительную версию крушения опытного Ил-112В
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Фото:МЧС России по Московской области

Самолет Ил-112В потерпел крушение днем 17 августа. Он совершал тренировочный полет с аэродрома Кубинка в Жуковский, однако упал в районе поселка Никольское. Самолетом управлял Герой России Николай Куимов, вместе с ним были летчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев. Все члены экипажа погибли.

СК завел уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 3 ст. 263 УК).

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