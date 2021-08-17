Общество , 17 авг, 12:10
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Экипаж разбившегося в Подмосковье военно-транспортного самолета погиб
Экипаж разбившегося в Московской области опытного военно-транспортного самолета Ил-112В погиб. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в авиастроительной отрасли.
«По предварительным данным, весь экипаж, находившийся на борту, погиб. Воздушное судно при падении полностью разрушено и загорелось», — заявил собеседник агентства.
Информированный источник «Интерфакса» также сообщил, что, по предварительным данным, выживших в крушении Ил-112В нет. По его словам, всего на борту находились три человека.
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