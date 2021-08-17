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Конфликт в Афганистане ,  
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Байден распорядился выделить до $500 млн для помощи афганским беженцам

Президент США Джо Байден постановил выделить сумму, а размере до $500 млн для помощи беженцам из Афганистана. Об этом говорится в меморандуме, опубликованном на сайте Белого дома.

«Для национальных интересов важно предоставить помощь в размере не более 500 миллионов долларов», — написано в меморандуме

Также в документе говорится, что средства необходимо направить на «удовлетворение неотложных потребностей беженцев, жертв конфликта и других лиц», которые подвергаются риску в результате ситуации в Афганистане.

Байден заявил, что не жалеет о решении вывести войска из Афганистана
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Соответствующая помощь может предоставляться на двусторонней или многосторонней основе, в том числе посредством взносов в международные организации и путем финансирования других неправительственных организаций, а также департаментов и агентств США, отмечается в документе.

Ранее Байден выступил с заявлением по ситуации в Афганистане. Президент США отметил, что все еще считает верным решение о выводе войск, при этом он добавил, что ситуация в стране разворачивалась стремительнее, чем предполагалось.

Выступая Байден пообещал молниеносную реакцию США, если талибы нападут на американцев, а также пообещал поддерживать народ Афганистана, в том числе в отстаивании им своих прав.

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Наступление талибов в Афганистане началось в мае, после старта активной фазы вывода войск США. В начале августа «Талибан» взял под контроль первую столицу провинции, а к 15 августа объявили о полном контроле Кабула. На фоне продвижения талибов военное руководство Афганистана, а также президент Ашраф Гани уехали из страны.

В Европарламенте назвали вывод войск США из Афганистана поспешным и выразили глубокую озабоченность событиями, которые за этим последовали.
Также евродепутаты обратили особое внимание на гуманитарные аспекты ситуации и заявили о необходимости поспособствовать безопасному отъезду иностранцев из Афганистана, а также тех граждан страны, которых хотят покинуть ее.

беженцы Афганистан Джо Байден гуманитарная помощь Белый дом
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