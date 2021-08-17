Байден распорядился выделить до $500 млн для помощи афганским беженцам

Президент США Джо Байден постановил выделить сумму, а размере до $500 млн для помощи беженцам из Афганистана. Об этом говорится в меморандуме, опубликованном на сайте Белого дома.

«Для национальных интересов важно предоставить помощь в размере не более 500 миллионов долларов», — написано в меморандуме

Также в документе говорится, что средства необходимо направить на «удовлетворение неотложных потребностей беженцев, жертв конфликта и других лиц», которые подвергаются риску в результате ситуации в Афганистане.

Соответствующая помощь может предоставляться на двусторонней или многосторонней основе, в том числе посредством взносов в международные организации и путем финансирования других неправительственных организаций, а также департаментов и агентств США, отмечается в документе.