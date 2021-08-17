В МИД назвали происходящее в Афганистане закономерным итогом политики США

Происходящее в Афганистане — закономерный итог после вывода войск США и НАТО, заявил «РИА Новости» замглавы МИД России Александр Грушко.

«Закономерный итог. Югославия, Ливия, теперь Афганистан. Разве могли быть другими ожидания? <...> Триллион потрачен в никуда», — сказал дипломат.

По словам Грушко, Россия предлагала НАТО разработать алгоритм взаимодействия по Афганистану на случай эвакуации в кризисных ситуаций, однако в альянсе не проявили к этому интереса. Кроме того, в НАТО не захотели наладить диалог с Организацией коллективной безопасности (ОДКБ), добавил дипломат.

По мнению замминистра, соответствующее поведение НАТО является высокомерным, а его результатом стало «беспардонное обращения к странам ОДКБ открыть границы» для тех, кто сотрудничал с альянсом.