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Конфликт в Афганистане ,  
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В МИД назвали происходящее в Афганистане закономерным итогом политики США

Происходящее в Афганистане — закономерный итог после вывода войск США и НАТО, заявил «РИА Новости» замглавы МИД России Александр Грушко.

«Закономерный итог. Югославия, Ливия, теперь Афганистан. Разве могли быть другими ожидания? <...> Триллион потрачен в никуда», — сказал дипломат.

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По словам Грушко, Россия предлагала НАТО разработать алгоритм взаимодействия по Афганистану на случай эвакуации в кризисных ситуаций, однако в альянсе не проявили к этому интереса. Кроме того, в НАТО не захотели наладить диалог с Организацией коллективной безопасности (ОДКБ), добавил дипломат.

По мнению замминистра, соответствующее поведение НАТО является высокомерным, а его результатом стало «беспардонное обращения к странам ОДКБ открыть границы» для тех, кто сотрудничал с альянсом.

Что важно знать об экономике захваченного талибами Афганистана
Экономика
Фото:Rahmat Gul / AP

Ранее спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИДа Замир Кабулов назвал захват власти в Афганистане запрещенной в России террористической организацией «Талибан» провалом США. «Я думаю, авторы таких придумок пытаются каким-либо образом оправдать провал американцев в Афганистане и подать дело, что это спланированная акция», — сказал Кабулов, комментируя предположения о том, что переход власти в Афганистане был результатом определенных договоренностей.

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Талибы перешли в наступление в Афганистане после того, как США и их союзники вывели большую часть своих войск. 15 августа они объявили о захвате всего государства. Позднее официальный представитель талибов Мохаммед Наим объявил об окончании войны в Афганистане.

Что происходит в захваченном талибами Афганистане. Фоторепортаж
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Президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны. Свое решение он объяснил желанием избежать бойни.

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