Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК КомпанииЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Здоровье
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 августа
USD ЦБ: 73,47 (-0,1) Инвестиции, 13 авг, 13:31
Курс евро на 14 августа
EUR ЦБ: 86,22 (-0,13) Инвестиции, 13 авг, 13:31
Экомаршруты, курорты и big data: как Новгород сумел завлечь туристов РБК и Сбер, 08:10 Reuters узнал о начале эвакуации посольства США в Афганистане Политика, 08:04 «Роскосмос» не стал обвинять астронавтку NASA в повреждении «Союза» Технологии и медиа, 08:03 Почти четверть россиян созналась в «настоящий вражде» после развода Общество, 08:00 В Кот-д'Ивуаре выявили первый случай Эболы за 25 лет Общество, 07:51 Противник вакцинации от COVID-19 получил ножевое ранение в Лос-Анджелесе Общество, 07:21 Талибы без боя заняли последний крупный город перед наступлением на Кабул Политика, 07:01 Выезжай за рамки: как внедорожник создал новую философию РБК и Volkswagen, 06:50 Тело четвертого погибшего при падении Ми-8 на Камчатке подняли из воды Общество, 06:43 Трамп заявил о потере уважения талибов к США из-за политики Байдена Политика, 06:25 МВД решило оснастить автомобили ДПС мигалками с функцией видеонаблюдения Общество, 06:03 Афганские военные пересекли границу с Узбекистаном и попросили о помощи Политика, 06:03 Посла Великобритании в Афганистане эвакуируют в срочном порядке Политика, 05:22 Почему новой «ГАЗели NN» не нужен пропуск в центр города РБК и ГАЗ, 05:21
Конфликт в Афганистане ,  
0 

Reuters узнал о начале эвакуации посольства США в Афганистане

Посольство покинули несколько сотрудников, сообщил источник агентства. По данным CBS, американские дипломаты должны будут покинуть Афганистан к концу августа. Об эвакуации посла также объявила Великобритания
Фото: Reuters
Фото: Reuters

США начали эвакуировать сотрудников своего посольства в Кабуле из Афганистана. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, который попросил об анонимности.

«Сейчас, в момент нашего разговора, у нас эвакуируется небольшая группа людей, большинство сотрудников готовы уехать... посольство продолжает функционировать», — сказал он.

14 августа канал CBS News со ссылкой на источники в службах безопасности и дипломатических кругах сообщил, что большинство сотрудников дипмиссии, за исключением ключевых работников, будут эвакуированы в течение ближайших 36 часов. По их словам, все американские дипломаты должны будут покинуть Афганистан к концу месяца. Источник CBS в Минобороны США предположил, что «Талибан» (движение признано террористическим и запрещено в России) может захватить Кабул «в считанные дни».

Посольство США в Кабуле решило уничтожить секретные документы
Политика
Фото:Danish Siddiqui / Reuters

12 августа представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты значительно сократят количество сотрудников, работающих в американской дипмиссии в Кабуле. «Наше посольство останется открытым, и наша дипломатическая миссия сохранится», — пообещал он. Два дня спустя работникам посольства поручили уничтожить секретные документы и предметы, на которых изображены флаг США или логотипы американских ведомств, так как они «могут быть использованы не по назначению в пропагандистских целях».

На фоне усиления позиций талибов в Афганистане страны начали закрывать посольства и консульства в республике. Свои дипмиссии закроют Норвегия и Дания, а Германия сократит штат персонала посолтства в Кабуле до «абсолютного минимума».

О сокращении дипломатического присутствия в Афганистане также объявили власти Великобритании. 14 августа The Times со ссылкой на высокопоставленные источники в британском правительстве сообщила, что Лондон эвакуирует посла и других дипломатических сотрудников и не будет сохранять свое диппредставительство в Кабуле. Как писала The Telegraph, изначально предполагалось, что посольство в целях безопасности может быть перенесено на территорию аэропорта Кабула, однако из-за стремительного наступления талибов планы пришлось пересмотреть.

Читайте на РБК Pro
Герд Леонгард — РБК: «Через 10 лет все программисты станут безработными» Основатель «Википедии»: «Да, я не миллиардер, и что?» Билл Гейтс инвестирует в синтетическую биологию. На что он рассчитывает Аналитики впервые оценили роль экосистемы в будущей цене акций «Сбера»

Утром в воскресенье афганские власти и представители талибов объявили, что движение без боя захватило Джелалабад, столицу провинции Нангархар. Он был последним из крупных городов на востоке страны кроме Кабула, который находился под контролем официального правительства. До этого «Талибан» захватил весь север Афганистана.

На этом фоне президент США Джо Байден Байден заявил о переброске и развертывании 5 тыс. американских военных для «организованного и безопасного» сокращения американского и союзного персонала персонала в Афганистане. Он также предупредил «Талибан» о «решительном ответе», если американцы подвергнутся опасности.

Авторы
Тамерлан Гаджиев Тамерлан Гаджиев, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Афганистан США Кабул эвакуация Посольство США
Материалы по теме
Талибы без боя заняли последний крупный город перед наступлением на Кабул
Политика
Трамп заявил о потере уважения талибов к США из-за политики Байдена
Политика
Талибы взяли под контроль город Мехтарлам на востоке Афганистана
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter