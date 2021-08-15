Reuters узнал о начале эвакуации посольства США в Афганистане

Посольство покинули несколько сотрудников, сообщил источник агентства. По данным CBS, американские дипломаты должны будут покинуть Афганистан к концу августа. Об эвакуации посла также объявила Великобритания

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США начали эвакуировать сотрудников своего посольства в Кабуле из Афганистана. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, который попросил об анонимности.

«Сейчас, в момент нашего разговора, у нас эвакуируется небольшая группа людей, большинство сотрудников готовы уехать... посольство продолжает функционировать», — сказал он.

14 августа канал CBS News со ссылкой на источники в службах безопасности и дипломатических кругах сообщил, что большинство сотрудников дипмиссии, за исключением ключевых работников, будут эвакуированы в течение ближайших 36 часов. По их словам, все американские дипломаты должны будут покинуть Афганистан к концу месяца. Источник CBS в Минобороны США предположил, что «Талибан» (движение признано террористическим и запрещено в России) может захватить Кабул «в считанные дни».

12 августа представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты значительно сократят количество сотрудников, работающих в американской дипмиссии в Кабуле. «Наше посольство останется открытым, и наша дипломатическая миссия сохранится», — пообещал он. Два дня спустя работникам посольства поручили уничтожить секретные документы и предметы, на которых изображены флаг США или логотипы американских ведомств, так как они «могут быть использованы не по назначению в пропагандистских целях».