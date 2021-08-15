МВД назвало поддельные имена сбежавшего из ИВС убийцы «колбасного короля»

Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве владельца «Мясной империи» Владимира Маругова, может скрываться под вымышленными именами. Об этом сообщается в карточке розыска беглеца, опубликованной МВД России.

«Мавриди Александр Николаевич. Он же: Авилов Александр Николаевич, 16.01.1971 г. р., он же: Прудников Александр Анатольевич, 16.01.1971 г. р.», — указано в карточке.

Мавриди обвиняют в убийстве «колбасного короля», главы компаний «Мясная империя» и «Озерецкие колбасы» Владимира Маругова. Его убили в ноябре 2020 года в загородном доме в Подмосковье, застрелив из арбалета. Мавриди также проходит по уголовному делу о лишении человека свободы. По версии следствия, он с сообщниками два года удерживал в доме в Одинцово московского адвоката, заставляя его передать преступникам элитную недвижимость. Ранее в полиции объявили награду в размере 1 млн рублей за информацию, которая поможет его поймать.