Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК КомпанииЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Здоровье
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 августа
USD ЦБ: 73,47 (-0,1) Инвестиции, 13 авг, 13:31
Курс евро на 14 августа
EUR ЦБ: 86,22 (-0,13) Инвестиции, 13 авг, 13:31
МВД назвало поддельные имена сбежавшего из ИВС убийцы «колбасного короля» Общество, 01:04 США решили эвакуировать сотрудников посольства в Кабуле за 36 часов Политика, 00:44 Комбаров призвал болельщиков «Спартака» «контролировать себя» Спорт, 00:26 Капелло перечислил плюсы и минусы отмены лимита на легионеров в РПЛ Спорт, 00:22 Джо Байден поручил добиться политического урегулирования в Афганистане Политика, 00:16 Экс-футболист сборной России подписал контракт с клубом из Германии Спорт, 00:15 Байден назвал условие военного ответа «Талибану» и увеличил число военных Политика, 00:11 Гендиректор «Спартака» оценил реакцию игроков на критику болельщиков Спорт, 14 авг, 23:57 НХЛ раскрыла подробности переговоров об участии игроков в Олимпиаде-2022 Спорт, 14 авг, 23:53 Сбои с пропусками во Франции. Самое актуальное о пандемии на 14 августа Общество, 14 авг, 23:44 Игрок сборной России ответил на критику фанатов «Спартака» Спорт, 14 авг, 23:43 Число пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже выросло до 26 человек Общество, 14 авг, 23:36 Представитель Эрдогана выразил соболезнования в связи с крушением Бе-200 Политика, 14 авг, 23:15 Число жертв землетрясения на Гаити увеличилось до 227 человек Общество, 14 авг, 22:56
Общество ,  
0 

МВД назвало поддельные имена сбежавшего из ИВС убийцы «колбасного короля»

Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве владельца «Мясной империи» Владимира Маругова, может скрываться под вымышленными именами. Об этом сообщается в карточке розыска беглеца, опубликованной МВД России.

«Мавриди Александр Николаевич. Он же: Авилов Александр Николаевич, 16.01.1971 г. р., он же: Прудников Александр Анатольевич, 16.01.1971 г. р.», — указано в карточке.

Мавриди обвиняют в убийстве «колбасного короля», главы компаний «Мясная империя» и «Озерецкие колбасы» Владимира Маругова. Его убили в ноябре 2020 года в загородном доме в Подмосковье, застрелив из арбалета. Мавриди также проходит по уголовному делу о лишении человека свободы. По версии следствия, он с сообщниками два года удерживал в доме в Одинцово московского адвоката, заставляя его передать преступникам элитную недвижимость. Ранее в полиции объявили награду в размере 1 млн рублей за информацию, которая поможет его поймать.

В Подмосковье поймали предполагаемых соучастников побега из ИВС в Истре
Общество
Фото:МВД РФ

Пятерка заключенных смогла выбраться из изолятора временного содержания в подмосковной Истре в ночь на 6 августа. СК сообщал, что побег стал возможен из-за того, что дежурившие в изоляторе сотрудники ушли спать. По данным следствия, один из них «умышленно отключил камеры», которые записывали происходящее в коридорах, и в том числе были направлены на дежурную часть. Кроме того, они оставили открытыми двери камер, через которые заключенным передают еду, так называемые кормушки.

11 августа полиции удалось задержать двоих сбежавших. «35-летний Денис Грозаву и 34-летний Иван Цуркану скрывались на съемной квартире в городе Подольске, где и были обнаружены оперативниками», — говорилось в сообщении МВД. На следующий день еще один сбежавший добровольно сдался полиции.

Читайте на РБК Pro
Герд Леонгард — РБК: «Через 10 лет все программисты станут безработными» Основатель «Википедии»: «Да, я не миллиардер, и что?» Билл Гейтс инвестирует в синтетическую биологию. На что он рассчитывает Аналитики впервые оценили роль экосистемы в будущей цене акций «Сбера»
МВД личность подозреваемого побег из тюрьмы
Материалы по теме
Третий сбежавший из ИВС в Истре сдался полиции
Общество
В Подмосковье поймали предполагаемых соучастников побега из ИВС в Истре
Общество
СК сообщил об открытых «кормушках» перед побегом пяти заключенных в Истре
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter