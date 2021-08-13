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В Подмосковье поймали предполагаемых соучастников побега из ИВС в Истре

Следствие считает, что один из них снабдил беглецов деньгами и телефоном, а также разрешил остановиться в его доме в Лобне. Другой перевез двух из них в Подольск и поселил их в съемной квартире
Фото: МВД РФ
Фото: МВД РФ

Следователи заподозрили двух жителей Московской области в том, что они помогли пятерым заключенным, сбежавшим из ИВС в Истре, сообщила РБК старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий. Подозреваемых задержали, возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 33 и ч.2 ст. 313 УК — соучастие в побеге.

Следствие считает, что все пятеро сбежавших добрались до знакомого в Лобне, который передал им деньги, мобильный телефон и «предметы бытового использования». Беглецы остались в доме этого человека на сутки.

После этого двое из сбежавших позвонили еще одному знакомому, который помог им перебраться в Подольск и перевез их в квартиру в городе, говорится в сообщении СК. Позже их задержали в этой квартире.

Из Лобни в Подольск уехали Денис Грозаву и Иван Цуркану, об их задержании стало известно 11 августа. Квартира была арендована, вмести с беглыми заключенными в ней находились арендаторы. Всех их доставили в территориальный отдел полиции.

СК задержал сотрудников истринского изолятора после массового побега
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Фото:СК РФ

Третьего из пяти сбежавших задержали 12 августа. Николай Тетеря сам сдался полиции, его отправили в СК по Московской области для допроса.

Еще двое заключенных, в том числе Александр Мавриди, которого обвиняют в убийстве бизнесмена Владимира Маругова, владельца «Мясной империи» и «Озерецких колбас», остаются на свободе. За помощь в поимке Мавриди МВД объявило награду в размере 1 млн руб.

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Побег был совершен из изолятора временного содержания в ночь на 6 августа. СК сообщал, что он стал возможен из-за того, что дежурившие в изоляторе сотрудники ушли спать. По данным следствия, один из них «умышленно отключил камеры», которые записывали происходящее в коридорах, и в том числе были направлены на дежурную часть. Кроме того, они оставили открытыми двери камер, через которые заключенным передают еду, так называемые кормушки.

Ранее сообщалось, что заключенные смогли сбежать после того, как открутили гаечным ключом болты на замках.

Авторы
Любовь Порываева Любовь Порываева, Мария Лисицына Мария Лисицына
побег Истра задержание Московская область изолятор
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