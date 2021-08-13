В Подмосковье поймали предполагаемых соучастников побега из ИВС в Истре

Следствие считает, что один из них снабдил беглецов деньгами и телефоном, а также разрешил остановиться в его доме в Лобне. Другой перевез двух из них в Подольск и поселил их в съемной квартире

Фото: МВД РФ

Следователи заподозрили двух жителей Московской области в том, что они помогли пятерым заключенным, сбежавшим из ИВС в Истре, сообщила РБК старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий. Подозреваемых задержали, возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 33 и ч.2 ст. 313 УК — соучастие в побеге.

Следствие считает, что все пятеро сбежавших добрались до знакомого в Лобне, который передал им деньги, мобильный телефон и «предметы бытового использования». Беглецы остались в доме этого человека на сутки.

После этого двое из сбежавших позвонили еще одному знакомому, который помог им перебраться в Подольск и перевез их в квартиру в городе, говорится в сообщении СК. Позже их задержали в этой квартире.

Из Лобни в Подольск уехали Денис Грозаву и Иван Цуркану, об их задержании стало известно 11 августа. Квартира была арендована, вмести с беглыми заключенными в ней находились арендаторы. Всех их доставили в территориальный отдел полиции.