Путин поручил помочь людям с хроническими заболеваниями из зон пожаров

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Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой и Минздраву оценить ситуацию в зонах задымления и помочь тем, кто страдает хроническими заболеваниями и находится в зоне ЧС. Об этом он заявил на совещании по ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров. Трансляцию мероприятия вел телеканал «Россия 24».

«В такой экстремальной ситуации, конечно, нужно помочь людям, которые страдают хроническими заболеваниями и по состоянию здоровья не в состоянии просто находиться даже в такой опасной зоне», — сказал президент. По его словам, если жизнь кого-то из граждан находится под угрозой без перемещения в благоприятный регион, то «нужно сделать все для того, чтобы избежать неблагоприятных последствий».

Президент поручил Минздраву и вице-премьеру Татьяне Голиковой проработать этот вопрос совместно с региональными властями. Они проведут проверки в городах, чтобы найти людей, которые нуждаются в такой помощи.

В свою очередь, о готовности отправить в Якутию бригаду специалистов Минздрава для оказания помощи пострадавшим заявила Татьяна Голикова. Она ответила президенту, что власти готовы содействовать гражданам в этом вопросе.