Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК КомпанииЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Здоровье
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 августа
USD ЦБ: 73,47 (-0,1) Инвестиции, 13 авг, 13:31
Курс евро на 14 августа
EUR ЦБ: 86,22 (-0,13) Инвестиции, 13 авг, 13:31
Аксенов рассказал о разговоре с Путиным «по пояс в воде» Политика, 17:27 «Роскосмос» подтвердил проблемы с «Наукой» Технологии и медиа, 17:24 При крушении самолета в Турции погибли российские военные Политика, 17:06 Соболев остался в запасе «Спартака» на матч с «Уралом» Спорт, 16:59 Путин поручил помочь людям с хроническими заболеваниями из зон пожаров Политика, 16:55 В Британии заявили о трагедии в случае потери серебра ОИ из-за допинга Спорт, 16:49 Путин поручил отправить детей из Якутии в летние лагеря Политика, 16:34 Узнай своего туриста: чем Югра привлекает путешественников РБК и Сбер, 16:33 «Манчестер Юнайтед» стартовал с разгромной победы в чемпионате Англии Спорт, 16:22 В Киеве на протестах произошли столкновения с полицией Политика, 16:17 На борту разбившегося в Турции самолета были российские военные Общество, 16:07 Российский вратарь вошел в заявку «Байера» на стартовый матч бундеслиги Спорт, 15:57 В Турции упал арендованный у России пожарный самолет Общество, 15:34 «МЮ» объявил о подписании четырехлетнего контракта с чемпионом мира Спорт, 15:28
Политика ,  
0 

Путин поручил помочь людям с хроническими заболеваниями из зон пожаров

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой и Минздраву оценить ситуацию в зонах задымления и помочь тем, кто страдает хроническими заболеваниями и находится в зоне ЧС. Об этом он заявил на совещании по ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров. Трансляцию мероприятия вел телеканал «Россия 24».

«В такой экстремальной ситуации, конечно, нужно помочь людям, которые страдают хроническими заболеваниями и по состоянию здоровья не в состоянии просто находиться даже в такой опасной зоне», — сказал президент. По его словам, если жизнь кого-то из граждан находится под угрозой без перемещения в благоприятный регион, то «нужно сделать все для того, чтобы избежать неблагоприятных последствий».

Президент поручил Минздраву и вице-премьеру Татьяне Голиковой проработать этот вопрос совместно с региональными властями. Они проведут проверки в городах, чтобы найти людей, которые нуждаются в такой помощи.

В свою очередь, о готовности отправить в Якутию бригаду специалистов Минздрава для оказания помощи пострадавшим заявила Татьяна Голикова. Она ответила президенту, что власти готовы содействовать гражданам в этом вопросе.

Глава Якутии попросил Трутнева вывезти детей из пострадавших от огня сел
Политика
Фото:Семен Рябинин / ТАСС

Накануне глава Якутии Айсен Николаев обратился к вице-премьеру и полномочному представителю президента в Дальневосточном федеральном округе Юрию Трутневу с просьбой помочь организовать отдых для тех детей, которые проживают в задымленных районах. Николаев договорился с Трутневым, что местные власти предоставят списки таких детей «в ближайшее время, недели». Он также отмечал, что Минздрав уже отправил в Якутию специалистов, которые оценят негативное влияние дыма на здоровье местного населения. После этого соответствующее поручение Голиковой отдал Владимир Путин.

Леса в Якутии загорелись в июле, после того как там установилась сухая и жаркая погода. Огонь затронул населенные пункты и объекты инфраструктуры, из-за чего власти объявили в республике режим ЧС.

Читайте на РБК Pro
Герд Леонгард — РБК: «Через 10 лет все программисты станут безработными» Основатель «Википедии»: «Да, я не миллиардер, и что?» Билл Гейтс инвестирует в синтетическую биологию. На что он рассчитывает Аналитики впервые оценили роль экосистемы в будущей цене акций «Сбера»

По данным на 14 августа, в регионе действуют 172 очага природных пожаров, 18 из них возникли в последние сутки. За тот же срок спасатели потушили 17 лесных пожаров площадью 57 839 га. Всего с начала пожароопасного сезона в Якутии зарегистрировали 1463 очага.

Владимир Путин лесные пожары Татьяна Голикова Минздрав заболевание
Материалы по теме
Путин поручил отправить детей из Якутии в летние лагеря
Политика
Глава Якутии попросил Трутнева вывезти детей из пострадавших от огня сел
Политика
Пройденная огнем площадь лесных пожаров в Якутии составила более 7 млн га
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter