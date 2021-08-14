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Политика ,  
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Глава Якутии попросил Трутнева вывезти детей из пострадавших от огня сел

Фото: Семен Рябинин / ТАСС
Фото: Семен Рябинин / ТАСС

Глава Якутии Айсен Николаев попросил вице-премьера и полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева помочь с организацией отдыха максимально возможного числа детей из задымленных районов. Об этом он заявил на совещании после облета населенных пунктов региона, передает «РИА Новости».

«Просим вас помочь нам вывести больше детей и на Дальний Восток, и в центральные части страны, потому что реально и органы дыхания пострадали. Буду просить вас, Юрий Петрович, помочь нам с вывозом тех людей, которые пострадали дыхательными органами», — сказал Николаев.

По его словам, Минздрав отправил в республики специалистов, которые должны оценить негативное влияние дыма на здоровье местных жителей.

В ответ Трутнев поинтересовался, как скоро власти смогут предоставить перечень тех, кого необходимо вывезти из региона. Глава Якутии пообещал сформировать списки «в ближайшее время, недели».

Юрий Трутнев прибыл в Якутию 14 августа вместе с министром МЧС России Евгением Зиничевым, который отправился в регион по поручению президента.

Последствия лесных пожаров в Якутии и Красноярском крае. Фоторепортаж
Фотогалерея 
Фото:Илья Наймушин / РИА Новости

Леса начали гореть в Якутии в июле, когда в регионе установилась сухая и жаркая погода. Огонь затронул населенные пункты и объекты инфраструктуры, из-за чего в республике ввели режим ЧС.

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По информации от 14 августа, в Якутии действуют 172 природных пожара, 18 из которых появились в последние сутки. За день спасатели справились с 17 природными пожарами на площади 57 839 га. При этом с начала пожароопасного сезона в республике зарегистрировано 1463 лесных пожара.

лесные пожары Республика Саха (Якутия) Дети Дальний Восток
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