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Путин поручил отправить детей из Якутии в летние лагеря

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Детей из Якутии, где за последние недели прошло около 170 лесных пожаров, следует отправить в летние оздоровительные лагеря. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании о ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров. Трансляцию совещания вел телеканал «Россия 24».

«Детей точно надо отправить в оздоровительные лагеря, а нуждающимся помочь в лечении в других регионах. Татьяна Алексеевна [Голикова] слышит, она уже об этом сказала. Я прошу с коллегами из Якутии проработать», — сказал Путин в ответ на доклад главы Якутии Айсена Николаева.

На совещании Николаев рассказал, что часть детей отправили в «Орленок», а часть — в детские лагеря в Якутске. «Прошу вас, уважаемый Владимир Владимирович, помочь отправить оставшихся 120 детей в детские лагеря «Орленок» и «Океан», — попросил глава республики.

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Фото:Андрей Маковозов / ТАСС

Лесные пожары в Якутии начались с 22 июля, тогда их площадь составляла 666 тыс. га. Пожары возникли из-за сухой и аномально жаркой погоды в регионе. Огонь затронул населенные пункты и объекты инфраструктуры, из-за чего в республике ввели режим ЧС. В республике временно прекращал работу местный аэропорт, не ходили паромы по реке Лене, из-за пожаров в городе была превышена предельно допустимая концентрация загрязняющих веществ.

По данным МЧС на 14 августа, в Якутии действуют 172 природных пожара, 18 из которых появились в последние сутки. Всего с начала пожароопасного сезона в республике зарегистрировано 1463 лесных пожара.

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