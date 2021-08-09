В Якутии ввели режим ЧС из-за распространения лесных пожаров на села

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Глава Якутии Айсен Николаев 8 августа ввел режим ЧС регионального масштаба из-за перехода лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики. Об этом сообщается на сайте правительства и главы региона.

«Постановляю объявить с 8 августа 2021 года режим чрезвычайной ситуации регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов, объектов экономики и установить региональный уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию», — говорится в указе (*pdf).

Документ нужен для того, чтобы привлечь федеральные средства на борьбу с пожарами, а также чтобы выделить из бюджета республики средства на строительство новых домов и на выплаты пострадавшим, говорится в сообщении на сайте Николаева.

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