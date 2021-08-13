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Конфликт в Афганистане ,  
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Генсек ООН заявил о выходе из-под контроля ситуации в Афганистане

Антониу Гутерриш
Антониу Гутерриш (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Ситуация в Афганистане выходит из-под контроля. Об этом в специальном обращении по ситуации в стране заявил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш.

«Невероятная трагедия для многострадального народа. Афганистан выходит из-под контроля», — сказал он.

По его словам, только за последний месяц жертвами атак на гражданское население стали более 1 тыс. человек, не менее 241 тыс. остались без крова, госпитали переполнены, инфраструктура разрушена, а гуманитарные потребности региона «растут с каждым часом».

«Добиваться власти с помощью вооруженных сил — это ошибочное решение. Оно может привести только к продолжению гражданской войны или к изоляции Афганистана. Призываю «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) немедленно прекратить наступление и приступить к честным переговорам в интересах Афганистана и его народа», — заключил Гутерриш.

Страны начали закрывать посольства и консульства в Афганистане
Политика
Фото:Rahmat Gul / AP

Ситуация в Афганистане обострилась после того, как США вывели свои войска из страны. Уже 22 июля «Талибан» заявлял, что контролирует до 90% границ Афганистана. В начале августа США направили в Афганистан бомбардировщики, самолеты огневой поддержки и боевые беспилотники для борьбы с талибами. Россия провела совместные с Таджикистаном и Узбекистаном военные учения на границе с Афганистаном.

За несколько последних дней группировке удалось захватить ряд крупных городов. Посольство США в Афганистане, в свою очередь, попросило американских граждан, которые пребывают в стране, покинуть ее с помощью коммерческих рейсов. Также свои посольства закрыли Норвегия и Дания, Германия в течение ближайших нескольких дней сократит штат персонала в своем посольстве в афганской столице до «абсолютного минимума».

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Ранее СNN, Reuters и The Washington Post со ссылкой на источники в американской военной разведке сообщали, что талибы могут захватить Кабул в течение 90 дней. Директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов называл данные прогнозы ошибочными. «Нет, я думаю, что эта [оценка] неверна, ошибочна. Как и многое, что делают американцы», — сказал Кабулов.

При этом делегация талибов, которая в начале июля побывала на переговорах в Москве, заверила, что не собирается переходить границу Афганистана и нападать на соседние страны. Министр иностранных дел Сергей Лавров также заявлял, что российская сторона не планирует вводить войска в Афганистан на фоне усиления позиций «Талибана».

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