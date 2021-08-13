Генсек ООН заявил о выходе из-под контроля ситуации в Афганистане

Антониу Гутерриш (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Ситуация в Афганистане выходит из-под контроля. Об этом в специальном обращении по ситуации в стране заявил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш.

«Невероятная трагедия для многострадального народа. Афганистан выходит из-под контроля», — сказал он.

По его словам, только за последний месяц жертвами атак на гражданское население стали более 1 тыс. человек, не менее 241 тыс. остались без крова, госпитали переполнены, инфраструктура разрушена, а гуманитарные потребности региона «растут с каждым часом».

«Добиваться власти с помощью вооруженных сил — это ошибочное решение. Оно может привести только к продолжению гражданской войны или к изоляции Афганистана. Призываю «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) немедленно прекратить наступление и приступить к честным переговорам в интересах Афганистана и его народа», — заключил Гутерриш.